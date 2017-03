Český autoland se opět rozroste. Japonská firma postaví u Mostu továrnu za miliardu

před 1 hodinou

Japonská společnost Hi-Lex postaví v severních Čechách továrnu za více jak miliardu korun na dveřní systémy pro automobily. Dokončena má být v červnu příštího roku. Ze začátku počítá se stovkou zaměstnanců, později chce jejich počet více jak zdvojnásobit.

Praha - Japonská společnost Hi-Lex postaví u Mostu továrnu na dveřní systémy pro automobily. Investuje do ní 1,16 miliardy korun. Stavba závodu by měla být dokončena v červnu příštího roku. V první fázi chce společnost HI-LEX Czech přijmout 100 pracovníků. Do roku 2023 plánuje zaměstnat až 250 lidí.

"ČR má velmi vyspělou podnikatelskou infrastrukturu a výhodnou pozici, kterou využijeme při expanzi našeho podnikání nejen v Evropě, ale celosvětově. Kromě přístupu na přední automobilové trhy oceňujeme i širokou základnu kvalitních českých subdodavatelů," uvedl prezident a výkonný ředitel HI-LEX Europe GmbH Taro Teraura.

Japonské společnosti jsou na žebříčku zahraničních investorů v České republice na druhém místě za Němci. Státní agentura CzechInvest dosud eviduje japonské investice ve výši 124 miliard korun. "Většina japonských firem v Česku pochází z oblasti automotive a vyrábí kvalitní produkty pro německý trh. Řadě z nich dodávají čeští dodavatelé," uvedl generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera.

Japonské podniky dosud v České republice vytvořily 28 706 nových pracovních míst. Největší investicí japonských firem v Česku byla výstavba kolínského závodu na malé vozy Toyota/PSA, kde hodnota investice dosáhla 23,5 miliardy korun.

Výrobce klimatizačních jednotek Denso v roce 2001 v Liberci postavil závod, do kterého investoval víc než 9,5 miliardy korun. Japonská skupina Asahi Group Holdings také koupila Plzeňský Prazdroj a další východoevropské pivovary za 7,3 miliardy eur (197,3 miliardy Kč).

