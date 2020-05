Jako za časů parníků. Pošta putuje z Česka do Ameriky i měsíc, létá málo letadel

Kvůli nedostatku leteckých spojů v souvislosti s epidemií koronaviru může v současnosti trvat doručení poštovní zásilky z Česka do USA a dalších zemí i více než měsíc. Může se i stát, že zásilky zůstanou v Praze několik týdnů, než se dostanou do letadla. Problémy mohou nastat i při doručování do Česka.

"Česká pošta upozorňuje klienty, že v této době může nastat i situace, kdy příjem zásilek do některých zemí nebyl pozastaven, nicméně z důvodu nedostatečných přepravních kapacit může být přepravní doba výrazně prodloužena. Jedná se například o USA. Aktuální přepravní kapacity jsou nižší, než objemy přijímaných zásilek. Tím celková přepravní doba přesáhne i jeden měsíc," uvedl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty. Související Drobné zboží z čínských e-shopů zdraží. Vláda zrušila dosavadní osvobození od DPH V minulém týdnu Česká pošta odeslala do USA zhruba šest tun zásilek a do Velké Británie zhruba čtyři tuny. Přesto jsou kapacity nedostatečné. Problémy mohou nastávat i opačným směrem. Česká pošta podle Vysoudila doručuje svým zákazníkům v Česku zásilky, které ze zahraničí dostane do přepravy, za niž je zodpovědná. Pokud zahraniční přepravní společnosti či e-shopy nejsou kvůli současným limitům v mezinárodní přepravě schopny dopravit zásilku po řádném objednání svým zákazníkem do přepravy, na kterou by měla Česká pošta vliv, nemůže pošta garantovat její doručení adresátovi v tuzemsku. Související Zaslání roušky je na poště zdarma. Průhledně to nebalte, ukradnou je, varují pošťáci Podnik pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách aktuální seznam zemí, do kterých je pozastaveno přijímání zásilek, a to právě kvůli neexistenci nebo nedostatečnému množství leteckých kapacit.