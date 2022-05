Výkon herních konzolí se dá zvýšit především vhodnou obrazovkou. „Z konzole dostanete plynulejší obraz, pokud obrazovka podporuje proměnlivou obnovovací frekvenci. Největší efekt udělá technologie HDR a co největší jas,“ tvrdí redaktor Hospodářských novin Otakar Schön a přidává další tipy na to, jak si víc užít hraní počítačových her.

4:39 Jak vylepšit konzole, a vlastně i počítač. Tipy na příjemnější hraní. | Video: Otakar Schön, Blahoslav Baťa

Ohledně obrazovek prošel úspěšně testem 32palcový monitor od Philipsu určený speciálně pro hraní a špičková QLED televize od Samsungu s extrémním jasem. Dobrého zvuku za málo peněz lze dosáhnout zase pomocí sluchátek. Pro hraní na Xboxu patří Turtle Beach k těm nejkvalitnějším, pro hraní i na Playstationu to jsou zase sluchátka SteelSeries PS5. "Pokud to myslíte s hraním her vážně, je dobré si pořídit na ovladač pěnové úchyty, aby se vám neklouzaly ruce, či přídavné kloboučky přímo na herní ovladače. Dávají vám jemnější kontrolu nad pohybem postavy ve hře," ukazuje Schön. Konzole mají i jednu součástku, která jde vylepšit, a to je uložiště. "Bohužel, Xbox používá paměťovou kartu, kterou vyrábí jeden výrobce a karta je stejně drahá jako před rokem a půl. Sony umožňuje do konzole vložit normální SSD uložiště, která vychází levněji," dodává redaktor, který nakonec předvádí, jak si ještě vylepšit design konzole Playstation výměnou "křídel".