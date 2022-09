V čem vyniká vaše město a kde musí starosta zabrat. Mapa kvality života napříč Českem

Okresní města podle počtu obyvatel od 4999 do 19 999 od 19 999 do 49 999 od 49 999 do 90 000 od 90 001 ×

Volby do zastupitelstev se blíží. Češi svými hlasy poslední zářijový víkend rozhodnou o tom, kdo jejich města a obce povede po následující čtyři roky a jak během této doby ovlivní kvalitu jejich života.

Tu přitom vnímá každý obyvatel Česka jinak. Sociologové opakovaně upozorňují, že například život zdravotní sestry v pražském podnájmu může být nesrovnatelný s životem zdravotnice v malé obci na druhé straně republiky. Komplexní hodnocení kvality života v zemi proto často odmítají.

Existují ale i další způsoby, jak kvalitu života v Česku zmapovat. Původní databáze dostupná na webu Kde je dobře.cz totiž čítá údaje všech více než 6000 obcí, právě v tom vidí ředitel agentury STEM Martin Buchtík její unikátnost. "Čtenář si může na webu najít jakoukoliv obec v Česku a podívat se, jak si vede v řadě ukazatelů," vysvětluje.

Redakce Aktuálně.cz se pro větší přehlednost zaměřila na život v okresních městech. Ukazatelů je v rámci hodnocení přes 160 a spadají celkem do 11 kategorií. Autoři analýzy upozorňují, že každý ukazatel musí být smysluplný pro všechny obce bez ohledu na jejich velikost.

Největší význam má ovšem porovnávat právě obce, které si jsou velikostně a strukturálně podobné. Na sedm desítek okresních měst je proto v mapě rozděleno do skupin podle počtu obyvatel.

"Percentily a modré sloupečky jsou spočítány a zobrazeny tak, aby ukazovaly ‘čím více, tím lépe’,” popisuje systém hodnocení Buchtík. "Histogramy na našem webu pak již ukazují skutečné jednotky, které jsou rovněž uvedeny vedle percentilů, aby bylo možné udělat si představu o skutečném stavu a významu rozdílu. Zde toto pravidlo platit nemusí, protože například větší množství škodlivých částic v ovzduší je negativní jev," vysvětluje.

Cílem není "srovnávač cen", říká STEM

Buchtík zdůrazňuje, že mapování kvality života českých obcí je primárně analytický nástroj, nikoliv "srovnávač cen". "Původním záměrem bylo vytvořit datové podklady pro odpovědné, daty podložené rozhodování státní správy," dodává.

Sociální geograf Martin Šimon z Akademie věd říká, že zatímco "všeobjímající" žebříčky se často snaží pojmout komplexně vše, jednotlivé skupiny obyvatel zajímají naopak jen vybrané oblasti. "Protože lidé využívají jen některé z těch služeb a infrastruktur, a má na ně tedy výrazný dopad jen část z těch faktorů," vysvětluje vědec.

"Když to vztáhnu k sociálně ohroženým skupinám, tak bezdomovci v Ostravě nebo v Klatovech je celkem jedno, které město je na tom lépe v žebříčku. Není mu ale jedno, ve kterém městě fungují sociální služby a které umí zajistit důstojné bydlení pro své obyvatele," dává za příklad Šimon.

Preference obyvatel se podle něj mění také v různých fázích života. Zatímco souhrnné žebříčky v sobě mnohdy zahrnují například údaje o trhu práce a nezaměstnanosti, pro důchodce nejsou podobná data relevantní.

Jak se okresní města liší

Konkrétně okresní města si přitom ještě před 30 lety byla velmi podobná, a to kvůli politice centrálního plánování. "A až poté se začala rozrůzňovat," doplňuje Šimon z Akademie věd.

V dlouhodobém pohledu je to podle něj vidět na obyčejném růstu nebo naopak úbytku obyvatel. "Pokud se lidé z města stěhují jen do městských periferií, tak to není pro zaměstnanost a ekonomiku města problém. Pokud se ale stěhují úplně mimo region, tak to problém pro ekonomiku města je," podotýká sociální geograf. Ukazatel zachycující pohyb obyvatel je v rámci přehledu součástí kategorie Demografie.

Redakce Aktuálně.cz rovněž oslovila zástupce desítky okresních měst z různých regionů Česka, tak aby byla zastoupena města z každé ze čtyř kategorií podle počtu obyvatel. Vedení jsme se zeptali, co podle nich v uplynulém roce nejvíce přispělo k lepší kvalitě života v obci či regionu a co naopak život obyvatelům zhoršuje.

Zatímco v případě úspěchů zástupci zmiňovali spíše své projekty a investice, kritika naopak často mířila na stát. "Od doby vyšší motorizace, zejména po roce 1989, je problémem doprava, kterou uspokojivě dosud nikdo nevyřešil," popisuje primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO) s tím, že městu ale chybějí i parkovací plochy.

"Nicméně největší komplikací pro obyvatele jsou aktuální a budoucí ceny elektřiny, plynu, pohonných hmot, všeobecný růst cen a inflace, která likviduje jejich úspory. Současná vláda to zřejmě vnímá jinak a má jiné priority, než je pomoc potřebným," tvrdí Svoboda.

Primátor moravskoslezské Karviné Jan Wolf (ČSSD) vidí největší komplikaci v tom, že Senát městům zrušil takzvané bezdoplatkové zóny. Šlo o oblasti se zvýšeným výskytem kriminality, kde noví žadatelé nedostali doplatek na bydlení. "Což byl jediný nástroj, jak jednotlivá města mohla alespoň částečně regulovat obchod s chudobou," říká Wolf.

Podle starosty třináctitisícového Tachova Ladislava Macáka (Patrioti Tachova) je největším problémem města nekoordinovaný nárůst zahraničních pracovníků v průmyslových zónách a další výstavba hal v této oblasti. "Má to negativní dopad na život obyvatel ve všech oblastech života a bohužel je příčinou odchodu především mladých lidí z města," uzavírá Macák.

Anketa Co v rozvoji města či regionu považujete v uplynulém roce za největší úspěch a kde by se naopak měla situace zlepšit? Tachov, Plzeňský kraj starosta Ladislav Macák "Po mnoha letech snažení jde o spěšně probíhající rekonstrukce společenského areálu Mže v Tachově a dokončovací práce v Jízdárně, národní kulturní památce ve Světcích u Tachova. Naopak největší komplikací pro život obyvatel města je nekoordinovaný nárůst zahraničních pracovníků v průmyslových zónách a stále další výstavba nových hal v těchto zónách. Má to negativní dopad na život obyvatel ve všech oblastech života a bohužel je to příčinou odchodu především mladých lidí z města." Výsledky za Tachov Karviná, Moravskoslezský kraj primátor Jan Wolf "V prvé řadě se nám dařilo naplňovat jednotlivé milníky v dlouhodobém procesu příprav našich projektů do Fondu spravedlivé transformace, na kterých dlouhodobě spolupracujeme s dalšími institucemi jako Slezská univerzita nebo Moravskoslezský kraj. Jedná se o dlouhodobý a složitý proces, vše však prozatím nasvědčuje tomu, že naše projekty by měly uspět a v budoucnu se zrealizovat. Druhou rovinou je úspěšná realizace velkých projektů – staveb, které jsme našim obyvatelům slíbili. Jsou to projekty jako například multisportovní areál pro veřejnost, opravené tři domy na náměstí, rozšíření rekreační zóny Karvinského moře nebo dle plánu probíhající rekonstrukce krytého bazénu. Největší komplikací je naopak za mě osobně fakt, že všem městům byly Senátem zrušeny bezdoplatkové zóny, což byl jediný nástroj, jak jednotlivá města mohla alespoň částečně regulovat obchod s chudobou." Výsledky za Karvinou České Budějovice, Jihočeský krajprimátor Jiří Svoboda "Týdeník Ekonom vyhlašuje již patnáctým rokem srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí s rozšířenou působností v České republice. České Budějovice jsou v rámci Jihočeského kraje první. Do výzkumu se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou zařazena automaticky. V anketě projektu Kvalita života, kterou publikovala společnost Obce v datech, Budějovice obsadily za uplynulý rok 2021 patnácté místo z celkově 206 hodnocených a třetí místo v krajských metropolích hned za Prahou a Brnem. Městský úřad opakovaně převzal titul „Přívětivý úřad“ jako nejlepší v rámci jižních Čech. Je tím oceněn rozsah a kvalita služeb, které město poskytuje i širšímu okolí v rámci ORP (cca 80 obcí). Tento uděluje ministerstvo vnitra. Z investic bych zmínil právě otevřený další pavilon Autiscentra, dokončované Dopravně-informační řídicí centrum, obnovu a modernizaci vozového parku městské hromadné dopravy, revitalizaci parku Dukelská, nová dětská hřiště, další části cyklostezek, rekonstrukce ulic, rekonstrukce školských zařízení, zapojení řek do života města, stromy na náměstí i přípravu výstavby nových městských bytů, virtuální jízdenky, přípravu stavby Vodního světa, rozšíření parkovacích zón, nový městský web i aplikaci pro mobilní telefony, rekonstrukci a dostavbu kulturního domu Slavie i podání přihlášky na Hlavní evropské město kultury 2028 nebo Manuál reklamy a otevření dalšího sběrného dvora. Z hlediska energetické nezávislosti je to výstavba teplovodu z Temelína, probíhající zakázka na nový kotel na štěpku a získání EIA pro Zařízení na energetické využití odpadu. Naopak od doby vyšší motorizace, zejména po roce 1989, je problémem doprava, kterou uspokojivě dosud nikdo nevyřešil. Nikdo nemá kouzelnou hůlku. Jednak jsou zde stále nedokončené stavby státu – konkrétně D3, na ni navazující nezahájená stavba Ředitelství silnic a dálnic Severní spojka a rozestavěná krajská stavba Jižní tangenty a nezahájená krajská stavba podjezdu pod nádražím. Chybí i parkovací plochy. Nicméně největší komplikací pro obyvatele jsou aktuální a budoucí ceny elektřiny, plynu, pohonných hmot, všeobecný růst cen a inflace, která likviduje jejich úspory. Současná vláda to zřejmě vnímá jinak a má jiné priority, než je pomoc potřebným." zobrazit celou odpověď Výsledky za České Budějovice Břeclav, Jihomoravský kraj starosta Svatopluk Pěček "Za Břeclav se v uplynulém roce podařila rekonstrukce domova seniorů, rozšíření cyklostezek ve městě, vysoutěžení provozovatele městské hromadné dopravy na 10 let. Problémem je jednoznačně dlouhodobě přetížená doprava na průtahu městem I/55 - jedná se až o 24 000 vozidel za 24 hodin. Intenzivně spolupracujeme s investorem Ředitelstvím silnic a dálnic na přípravě obchvatu města. Na jaře by mělo ŘSD požádat o stavební povolení a dle harmonogramu by se konečně mělo začít v roce 2024 stavět." Výsledky za Břeclav Zlín, Zlínský kraj primátor Jiří Korec "Za největší úspěch a pokrok považuji realizaci či zahájení prací na dopravních stavbách ve Zlíně a regionu. Na pokračování D49 se čekalo roky, stejně jako na realizaci křižovatek ve Zlíně. Cesto správným směrem je také vytvoření rozvojových lokalit ve Zlíně pro bydlení, podnikání, sociální služby i pro Univerzitu Tomáše Bati, protože bez nich není možné rozvoj realizovat. Těším se, až dálnice D49 povede až na Slovensko. Jako hlavní problém vidím v nevýhodném rozpočtovém určení daní pro Zlín i Zlínský kraj, kvůli kterému není možné bez externího financování realizovat jak ve Zlíně, tak v celém kraji významné nové investice či rekonstrukce stávající infrastruktury, čím by kraj i město Zlín více získalo na atraktivitě, a mohlo tak lépe udržet i přilákat na své území nejen mladé, ale i střední generaci." Výsledky za Zlín Teplice, Ústecký kraj primátor Hynek Hanza "Veškeré rozvojové projekty, které se podaří zrealizovat jsou přínosem nejen pro občany našeho města, ale i pro celý region. Město Teplice každoročně investuje desítky až stovky milionů do veřejné infrastruktury. Za letošní rok 2022 bych tak mimo jiné mohl zmínit: rekonstrukce komunikací, parkovišť a veřejného osvětlení ve 13 lokalitách, výstavbu nového trakčního vedení pro trolejbusy MHD a rekonstrukce přístřešků, vybudování polopodzemních kontejnerů na třech stanovištích, vybudování nových kontejnerových stání v pěti lokalitách, vybudování nového agility hřiště pro psy, vybudování nového venkovního basketbalového hřiště na Angeru, investice do budov a vybavení botanické zahrady a investice do školských zařízení. Největší komplikací je jistě nedostatečná parkovací kapacita či udržení veřejného pořádku v některých lokalitách města. Nicméně o nedostatcích víme a pracujeme intenzívně na jejich řešení." Výsledky za Teplice Jihlava, kraj Vysočina primátorka Karolína Koubová “Největším úspěchem bylo ukončení sporu o vodohospodářskou infrastrukturu v Jihlavě. Díky tomu, že se město stalo provozovatelem svých vodovodů a kanalizací, se nyní mohou opravovat povrchy komunikací společně s potrubím pod nimi. Na magistrátu v návaznosti na to vznikl nový odbor technických služeb, který komunikuje se správcem infrastruktury, městskou obchodní společností Služby města Jihlavy. Již nyní existuje desetiletý plán obnovy vodovodů a kanalizací a konečně Jihlava se může začít koncepčně rozvíjet. Jako komplikaci vnímám velké množství volných nebytových prostor. Město se svým majetkem v minulosti nenakládalo zrovna efektivně a situaci neprospívá ani současná ne příliš veliká popularita Masarykova náměstí. Snažíme se tedy s tímto jihlavským fenoménem bojovat. Zaprvé jsme založili destinační agenturu Brána Jihlavy, která má za úkol udělat z náměstí místo plné života, zadruhé jsme definovali například Manuál dobrých restauračních zahrádek, do ulic jsme povolali asistenty prevence kriminality, začali jsme také s revitalizací celého náměstí, a to vytvořením pobytového místa, tzv. 'pokojíčku' s pěti vzrostlými stromy, zvýšili jsme také intenzitu úkladu. Základním krokem je ale dobrá spolupráce s podnikateli, jejichž zaměstnanci jsou většinou obyvateli města. Na jihlavském magistrátu tedy vznikl Útvar městského architekta, pod kterým se mimo jiné vytvořily Zásady pro spolupráci s investory, v rámci kterých se mimo jedná i o zaplnění prázdných bytů, a to ve spolupráci se soukromým sektorem.” Výsledky za Jihlavu