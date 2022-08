Vlastníkům nezdraží jen energie v bytě. Na společné prostory připlatí měsíčně tisíce

V nadcházející topné sezoně si za energie připlatí téměř s jistotou všechny české domácnosti. Vedle toho ale některé z nich zasáhnou také vyšší zálohy, které odvádí v rámci bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ). I spotřeba energií ve společných prostorech domu nebo různé opravy na něm se totiž výrazně podraží.

Majitel nemovitosti, která je součástí bytového domu, platí v rámci družstva nebo SVJ mimo svou vlastní spotřebu ještě zálohy na dvě další položky. Zaprvé jde o fond oprav, ze kterého jdou peníze na rekonstrukce a opravy bytového domu, a dále se jedná o domovní služby jako teplo, voda nebo úklid.

Už teď je přitom zřejmé, že se zálohy na energie v bytovém domě zvednou, ať už teplo dodává teplárna, nebo v nemovitosti funguje centrální kotelna. Lidé tak kromě růstu cen energií v rámci vlastních bytů budou muset počítat i se zdražením záloh na společné prostory.

"Jednak mají lidé ve svém bytě elektroměr a někteří i plynoměr, za které ale platí zálohy danému dodavateli. Ty teď také velmi rostou. Další energie pak lidé platí správci domu - SVJ, nebo družstvu, a tam jsou nárůsty cen také extrémní," upřesňuje Martin Hanák, ředitel metodického odboru při Svazu českých a moravských bytových družstev.

Družstva a SVJ by podle něj měla majitele bytů varovat, že ke zvýšení záloh dojde. "Bude nepříjemné, když se měsíčně zvednou třeba z dvou tisíc na čtyři nebo pět, ale bylo by mnohem horší, kdyby až na konci zúčtovacího období přišel lidem nedoplatek třeba 50 tisíc," pokračuje Hanák.

Místopředseda Stavebního bytového družstva Praha Jaroslav Brožek má za to, že zálohy porostou všem - tedy bez ohledu na to, zda jde o SVJ, nebo družstvo. "Pokud by se nezvedly, tak pak přijdou dramatické nedoplatky," souhlasí.

Podle Hanáka by měl správce bytového domu zvážit, na jak dlouho má podepsanou smlouvu na dodávky tepla a podobné služby. Podle toho lze určit, zda zvýšení záloh promítne ještě do letoška, nebo až do nového roku.

Roli hraje také způsob vytápění. Podle ředitele Teplárenského sdružení Martina Hájka lze očekávat, že nejvíce zdraží výroba tepla z plynu.

Stát slibuje pomoc

Družstva i SVJ teď spoléhají také na pomoc státu, který chystá takzvaný úsporný tarif, jenž má s cenami energií pomoci. Finanční kompenzace se sice původně neměly na teplo z tepláren ani domovních kotelen vztahovat, nakonec ho ale ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) do tarifu zahrnul.

Příspěvek na energie u domovních kotelen tedy dostanou společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo podobní vlastníci kotelen. Stejný systém by měl fungovat u centrálních zdrojů tepla.

Konkrétní podmínky úsporného tarifu má vláda představit do konce srpna. V minulých dnech ale Síkela čelil kritice poté, co Hospodářské noviny s odkazem na informované zdroje uvedly, že vláda letos pošle lidem celkově jen asi deset miliard korun a pravděpodobně pouze na zvýšené náklady za elektřinu.

"Pokud to tedy vydělíme odběrnými místy, vychází to na nějaké dva až dva a půl tisíce na jednoho," citovaly Hospodářské noviny svůj zdroj. Nastavení se však podle deníku může změnit na jednání vlády.

Síkela informaci novin popřel, podle něj půjde letos lidem čtvrtina z celkově schválené podpory 66 miliard korun, a to na elektřinu i plyn. Pro Českou televizi ministr minulý týden uvedl, že letos by domácnosti mohly dosáhnout až na pět tisíc korun. "V tom optimálním případě se ta domácnost dostane až na 17 500 korun pomoci od státu, s tím, že v takovém případě až 5000 korun té pomoci dostane ještě v tomto roce," řekl Síkela České televizi.

Předražené opravy

Kromě dražších energií se vlastníci bytů musí mnohdy připravit i na to, že do fondu oprav začnou kvůli vyšším cenám stavebních materiálů posílat více peněz. "Při současných cenách stavebních prací a stavebního materiálu se snadno může stát, že při nečekané události SVJ zjistí, že na opravu prostě nemá," upozorňuje Tomáš Wildt z investiční společnosti Vihorev Group.

Podle Wildta jsou navíc odvody v rámci bytového družstva nebo SVJ nastavené na předkrizové období a nereflektují současnou ekonomickou situaci.

"Fond oprav slouží k tomu, aby se dům udržoval nějakým způsobem v chodu - jedná se o rekonstrukce, modernizace," upřesňuje Bohuslav Švamberk ze Sdružení bytových družstev a SVJ. V tomto případě ale podle něj nebude zdražování záloh plošné jako u energií. V některých domech totiž správci zvládli potřebné rekonstrukce zavčas ještě za původní ceny.