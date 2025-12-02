Ekonomika

Italský luxus pod jednou střechou. Módní dům Prada převzal kontrolu nad Versace

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (cca 28,6 miliardy korun) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace. V úterý to oznámila americká společnost Capri Holdings, která byla dosud vlastníkem Versace. Dohoda spojuje dva významné prodejce luxusního zboží z Itálie.
Italskou módní skupinu Versace založil Gianni Versace v roce 1978, v poslední době ale byla ztrátová.
Italskou módní skupinu Versace založil Gianni Versace v roce 1978, v poslední době ale byla ztrátová. | Foto: Versace

"Po úspěšném dokončení prodeje Versace plánujeme použít výtěžek na splacení většiny dluhu, což výrazně posílí naši rozvahu. Díky této transakci se nám výrazně sníží poměr zadlužení a získáme větší finanční flexibilitu," uvedl generální ředitel Capri Holdings John D. Idol.

Prada si teď vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, s nímž se potýká více firem v odvětví. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, na kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s LVMH.

"Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku," řekl už dříve předseda správní rady společnosti Prada Patrizio Bertelli.

Cena transakce představuje velkou slevu proti částce zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu, kterou holding Capri zaplatil v roce 2018, když firmu Versace kupoval. Holding firmu koupil od rodiny Versace a od americké společnosti Blackstone.

Módní dům Prada založil roku 1913 v Miláně návrhář Mario Prada. Společnost po celém světě provozuje síť 609 butiků a její roční obrat v loňském roce činil 5,4 miliardy eur. Společnost Versace založil v roce 1978 Gianni Versace. Obě společnosti pronajímají svoji značku například výrobci brýlí Luxottica.

Společnost Capri Holdings působí celosvětově, vznikla z firmy Michael Kors Holdings, kterou v roce 1981 založil Američan Michael Kors. Prodává oblečení, boty, hodinky, kabelky a další módní doplňky.

 
