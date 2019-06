Italové si pohrávají s myšlenkou na obcházení eura vlastní "měnou". Vyšla by je draho

Zadlužená Itálie hledá způsoby, jak splatit část svých závazků a zároveň příliš nesnížit životní úroveň obyvatel. S tím by zemi mohl podle tamních politiků pomoci projekt "mini-BOT", tedy zjednodušeně řečeno něco jako vlastní měna nezávislá na euru.

Třetí největší ekonomika eurozóny se potácí v dluzích. Pomoci k zaplacení alespoň části závazků by mohl projekt "mini-BOT", tedy systém dluhopisů s nízkou nominální hodnotou. Pomocí minibotů by pak země splácela své dluhy tuzemským firmám i domácnostem a v praxi by simulovala platidlo nezávislé na Bruselu. O projektu informoval server The New York Times.

Co se může zdát jako zajímavé krátkodobé řešení vyděsilo investory. Země se při vstupu do eurozóny totiž zavazují, že nebudou provozovat žádnou další měnu. V opačném případě mohou čekat evropské sankce.

"Buď to jsou peníze - a to je nezákonné, nebo to jsou dlužní úpisy a pak by veřejný dluh stoupal," řekl o minibotech šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Podle profesora ekonomiky na univerzitě v Pavii Riccarda Puglisiho je to první krok k přípravám na odchod Itálie z Evropské unie.

Za nápadem stojí předseda euroskeptické Ligy Severu Matteo Salvini, který projekt představil v dolní komoře parlamentu. Zde návrh jednomyslně prošel. Itálie a Evropská komise jsou v dlouhodobém sporu kvůli řešení italských veřejných financí a růstu tamního zadlužení.

Zatímco veřejný dluh Česka se pohybuje na necelých 34 procentech HDP, Italové dluží přes 132 procent svého hrubého domácího produktu. Evropská komise obecně varuje před zadlužením nad tři pětiny HDP.

Na konci loňského roku tak komise kritizovala italský schodkový rozpočet a vyzvala Řím, aby začal prosazovat vládní škrty, které by pomohly veřejné finance alespoň stabilizovat. Bylo to poprvé, kdy komise takto vystoupila proti schodkovému rozpočtu některého z členů Evropské unie.

"Italská vláda jde otevřeně a vědomě proti závazkům, které na sebe země vzala," upozornil tehdy místopředseda Evropské komise pro euro, sociální dialog, finanční stabilitu a kapitálové trhy Valdis Dombrovskis.

Wolfgang Münchau, komentátor deníku Financial Times, který italskou ekonomiku sleduje, Salviniho varuje. Podle něj by se neměl do zavedení minibotů pouštět, pokud opravdu nechce zemi vyvést z Evropské unie. Salvini dlouhodobě populisticky slibuje snížit daně z příjmu zaměstnanců, což by mohlo zadlužení země zvýšit až o další dvě procenta.

Evropská komise teď musí situaci řešit opatrně. Zřejmě vyčká na představení italského státního rozpočtu na rok 2020. Případné sankce ze strany EU by ovšem zemi přivedly do ještě horších problémů a její krach by poté ohrozil celou Evropskou unii.