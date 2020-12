Itálie začne s účtenkovou loterií. Více odmění platby kartou a zapojí i obchodníky

Itálie začne po několika odkladech v lednu provozovat účtenkovou loterii, která má pomoci v boji s daňovými úniky a v souvislosti s koronavirovou krizí motivovat zákazníky k utrácení a častějšímu používání plateb bankovními kartami. Informoval o tom server Local.it. Odměny se budou losovat týdně, měsíčně a ročně a do slosování se mohou s unikátním kódem přihlásit jak spotřebitelé, tak obchodníci.

Od příštího roku je v Itálii pro všechny obchodníky s roční tržbou nad 400 000 eur (10,5 milionu Kč) povinná elektronická evidence tržeb. Nejvyšší výhra činí pět milionů eur (131 milionů Kč).

Hladšímu přechodu na nová pravidla má pomoci loterie, kterou už v minulosti zavedlo i Česko, ale také další evropské země, jako je Řecko, Portugalsko či Litva.

V Itálii bude systém takový, že každý, kdo se bude chtít loterie zúčastnit, musí získat od finančního úřadu unikátní kód. Ten pak bude sdělovat obchodníkovi při každém nákupu. Každé utracené euro se považuje za jeden los do slosování, za jeden nákup může nakupující získat maximálně 1000 takových losů.

Záměrem úřadů je motivovat zákazníky k co nejčastějšímu bezhotovostnímu placení, a to jak kvůli koronavirové nákaze, tak i kvůli prevenci daňových úniků. Lidé platící kartou tak budou mít šanci na vyšší výhry. V prvním tahu loterie půjdou do slosování veškeré zaregistrované útraty a zákazníci budou moci vyhrát každý týden sedmkrát 5000 eur (132 000 Kč), každý měsíc třikrát 30 000 eur (790 000 Kč) a jednou za rok jackpot ve výši jednoho milionu eur (26,3 milionu Kč).

V druhém tahu se bude losovat pouze z nákupů zaplacených kartou a vyhrát mohou i obchodníci. Každý týden půjde zákazníkům 15 výher ve výši 25 000 eur (658 000 Kč) a obchodníkům 15 výher po 5000 eurech. Jednou měsíčně může deset zákazníků získat 100 000 eur (2,6 milionu Kč) a deset obchodníků 20 000 eur (526 000 Kč). Jednou ročně poputuje nejvyšší výhra pět milionů eur (131 milionů Kč) vylosovanému zákazníkovi, jeden obchodník pak získá milion eur.

