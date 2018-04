Itálie možná poskytla Alitalii pomoc v rozporu s pravidly, oznámila Evropská komise

před 14 minutami

Evropská komise má podezření, že dva úvěry ve výši stovek milionů eur nebyly splaceny v maximální možné lhůtě.

Brusel - Italská letecká společnost Alitalia mohla těžit z nelegální podpory státu, oznámila Evropská komise (EK). Prověří proto, zda dva překlenovací úvěry v celkové hodnotě 900 milionů eur (22,87 miliardy Kč) byly v souladu s pravidly Evropské unie. Tento krok tak dále zkomplikuje táhnoucí se prodej insolventních aerolinek, píše list Financial Times.

EK má podezření, že dva úvěry, 600 milionů eur poskytnutých v květnu a 300 milionů v říjnu loňského roku, nebyly splaceny v maximální možné lhůtě šesti měsíců a že byly vyšší, než bylo nezbytně nutné.

Italská vláda původně doufala, že prodej společnosti, který začal loni v květnu, dotáhne do konce v roce 2017. Nabídky zájemců ji však nenadchly a termín pro předložení návrhů posunula do počátku dubna. Nyní má na stole tři, a to Lufthansy, konsorcia v čele s easyJet a Wizz Air.

Ministerstvo průmyslu podle agentury APA v polovině dubna uvedlo, že posune termín pro splacení překlenovacího úvěru poskytnutého Alitalii, protože vládou jmenovaní správci zvažují nabídky.

Správcům, kteří mají rozhodnout o budoucnosti aerolinek, také prodloužilo mandát k jejich činnosti, který jim měl skončit tento měsíc. Podmínky prodeje budou rovněž podle prohlášení konzultovány se všemi politickými stranami, protože Itálie ještě nemá po volbách, které se uskutečnily minulý měsíc, novou vládu.

Termín pro dokončení prodeje měl být posunut o šest měsíců z původního 30. dubna. Pro dokončení šetření EK však žádná lhůta neexistuje.

Pokud EK zjistí, že půjčky představují nezákonnou státní podporu, může Římu nařídit, aby peníze vymohl zpět, uvedla agentura Reuters.

Většinovým vlastníkem aerolinek Alitalia je s 51 procenty konsorcium Compagnia Aerea Italiana (CAI), 49 procent drží Etihad Airways.