Irský regulátor uložil Googlu pokutu 403 milionů eur za údaje o poloze

Irská komise pro ochranu dat (DPC) uložila americké technologické společnosti Google ze skupiny Alphabet pokutu 403 milionů eur za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Komise vyšetřování zahájila v únoru 2020. Google má svou evropskou centrálu právě v Irsku, což z DPC činí u tohoto nadnárodního giganta klíčového regulátora pro celou EU.
Firma podle komise porušila evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Podle těchto pravidel musejí být informace tohoto typu zpracovávány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem, poznamenal server irského veřejnoprávního média RTÉ.
DPC uvedla, že při šetření zjistila, že si lidé nemuseli být vědomi skutečnosti, že jejich poloha byla využívána například k ovlivňování prostřednictvím reklam nebo k odvozování jejich zájmů, a mohli tak ztratit kontrolu nad svými osobními údaji.
"Uchovávání údajů o poloze uživatelů po dobu delší, než je nezbytné, tuto ztrátu kontroly ještě zhoršilo," uvedl podle RTÉ náměstek komisaře DPC Graham Doyle.
"Údaje o poloze jsou typem osobních údajů, které se zpracovávají prostřednictvím sledování polohy, a zahrnují údaje shromážděné nebo zpracované společností Google, z nichž lze samostatně nebo ve spojení s dalšími informacemi odvodit polohu konkrétní osoby," dodal.
Údaje o poloze mohou podle RTÉ lidem přinášet užitek, ale současně je i poškozovat. "Mohou výrazně zvýšit užitečnost on-line služeb, ale mohou také prozradit značné množství informací o jednotlivci, včetně informací, které jsou ze své podstaty soukromé," dodala DPC.
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