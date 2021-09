Irsko vyšetřuje síť TikTok kvůli zpracování údajů mladých a přesunu dat do Číny

Irská Komise pro ochranu dat (DPC) zahájila dvě vyšetřování čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok. Jedno se týká zpracování osobních údajů uživatelů mladších 18 let, druhé přesunů osobních údajů do Číny.

Irská Komise pro ochranu dat je v Evropské unii hlavním regulátorem firmy TikTok, protože evropské ústředí tohoto podniku se nachází v Irsku. Totéž platí například u americké společnosti Facebook.

První vyšetřování se týká "zpracování osobních údajů v souvislosti s nastavením platformy pro uživatele mladší 18 let a opatřeními pro ověření věku osob mladších 13 let", uvedla komise DPC v prohlášení. Druhá prověrka se zaměří na přesun osobních údajů společností TikTok do Číny a na to, zda společnost při předávání osobních údajů do zemí mimo EU dodržuje unijní právní předpisy, informoval regulační úřad.

Komise DPC, která v EU reguluje mnoho největších světových technologických firem, počátkem tohoto měsíce společnosti WhatsApp, jež spadá pod Facebook, uložila rekordní pokutu ve výši 225 milionů eur (5,7 miliardy Kč). WhatsApp podle irské komise unijní pravidla porušuje v tom, jak s daty uživatelů a dalších osob zachází, a také v tom, jak je sdílí s ostatními aplikacemi, které vlastní Facebook.

Jiné regulační orgány v Evropě irskou komisi v minulosti kritizovaly za to, že jí trvá příliš dlouho, než dospěje k rozhodnutí ohledně technologických gigantů, a že je za případná porušení pravidel dostatečně nepokutuje.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) má za cíl pomoci hájit práva občanů EU a zabránit zneužívání jejich dat. Týká se veřejných institucí, firem a společností, které nakládají s osobními údaji zákazníků či zaměstnanců. Nařízení vstoupilo v platnost v květnu 2018 a platí jednotně ve všech státech EU a na Islandu, v Norsku a v Lichtenštejnsku.

GDPR se týká i společností, které podnikají v uvedeném prostoru, ale sídlo mají jinde. Regulátoři mohou za porušení pravidel GDPR vyměřit pokutu ve výši až čtyř procent jejich ročních celosvětových tržeb.