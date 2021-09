Investiční firma Billa Gatese převezme hotelový řetězec Four Seasons

Investiční firma zakladatele Microsoftu Billa Gatese převezme kontrolní většinu v kanadském řetězci luxusních hotelů Four Seasons. Společnost Cascade Investment v něm zvedne podíl na 71,25 ze 47,5 procenta. Four Seasons to uvedla ve svém sdělení. Four Seasons provozuje hotel i na exponovaném místě v Praze.

Cascade se dohodla se společností Kingdom Holding Company, která patří saúdskému princi Valínu bin Találovi, že odkoupí polovinu jejího podílu ve Four Seasons za 2,21 miliardy dolarů (47,5 miliardy korun). Hodnota řetězce se odhaduje na deset miliard dolarů. Gatesova Cascade investovala do Four Seasons poprvé už v roce 1997. Four Seasons provozuje po celém světě více než 100 hotelů. Počátkem roku 2001 otevřela firma na pražském vltavském nábřeží luxusní hotel, který byl ve své době jejím padesátým.