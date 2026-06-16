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Ekonomika

Inspekce odhalila falšované medy ze Slovenska, prodával je Kaufland

ČTK

Dva falšované medy odhalila v tržní síti kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V obou případech jde o výrobek dovezený ze Slovenska od společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi prodávaný v Kauflandu.

Med - ilustrační foto
Med - ilustrační fotoFoto: Thinkstock
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V obou vzorcích byly přítomné amylázy, které jsou pro med cizí, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavel Kopřiva.

Česko prostřednictvím SZPI zavedlo loni jako první země v Evropské unii laboratorní metodu, která dokáže potvrdit přítomnost cizích amyláz. Falšované byly medy s označením Včelí med, květový lesní s datem minimální trvanlivosti do 29. prosince 2028 a Květový med, zlatý úl s datem minimální trvanlivosti do 12. prosince 2028. Na etiketě bylo uvedeno, že jde o směs medů ze zemí EU i mimo EU.

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Oba vzorky odebrali kontroloři v obchodech řetězce Kaufland, s nímž zahájí správní řízení o uložení pokuty. Zároveň vloží notifikaci do evropského systému pro boj s falšovanými potravinami AAC, aby se mohl případ došetřit v zemi původu potravin.

Med nesmí být nijak upravován, jde o čistě přírodní produkt. Patří tak k často falšovaným potravinám, i když důsledná kontrola SZPI v dřívějších letech míru falšování snížila.

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Unikátní česká metoda

Metodu identifikace cizích amyláz publikovali v odborné práci pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby před pěti lety. Píšou v ní, že "jedním z důležitých parametrů pro med je míra amylázové enzymové aktivity, která je uznávaným indikátorem čerstvosti a kvality medu.

Snížená aktivita pod stanovenou normu může indikovat starý med, ale může být také důsledkem nešetrného zacházení s medem. Může být snížena také v důsledku falšování medu, jako je jeho ředění cukernými náhražkami. Někdy může být amylázová aktivita uměle nastavena přidáním enzymů.

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Takto falšovaný med sice splní stanovené legislativní požadavky pro uvedení na trh, ale nastavením amylázové aktivity je porušen zákaz o přidávání látek do medu. Dosud používané metody neumožňovaly odhalení takovéhoto způsobu falšování," uvedli výzkumníci.

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