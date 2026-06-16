Inspekce odhalila falšované medy ze Slovenska, prodával je Kaufland

Dva falšované medy odhalila v tržní síti kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V obou případech jde o výrobek dovezený ze Slovenska od společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi prodávaný v Kauflandu.
V obou vzorcích byly přítomné amylázy, které jsou pro med cizí, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavel Kopřiva.
Česko prostřednictvím SZPI zavedlo loni jako první země v Evropské unii laboratorní metodu, která dokáže potvrdit přítomnost cizích amyláz. Falšované byly medy s označením Včelí med, květový lesní s datem minimální trvanlivosti do 29. prosince 2028 a Květový med, zlatý úl s datem minimální trvanlivosti do 12. prosince 2028. Na etiketě bylo uvedeno, že jde o směs medů ze zemí EU i mimo EU.
Oba vzorky odebrali kontroloři v obchodech řetězce Kaufland, s nímž zahájí správní řízení o uložení pokuty. Zároveň vloží notifikaci do evropského systému pro boj s falšovanými potravinami AAC, aby se mohl případ došetřit v zemi původu potravin.
Med nesmí být nijak upravován, jde o čistě přírodní produkt. Patří tak k často falšovaným potravinám, i když důsledná kontrola SZPI v dřívějších letech míru falšování snížila.
Unikátní česká metoda
Metodu identifikace cizích amyláz publikovali v odborné práci pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby před pěti lety. Píšou v ní, že "jedním z důležitých parametrů pro med je míra amylázové enzymové aktivity, která je uznávaným indikátorem čerstvosti a kvality medu.
Snížená aktivita pod stanovenou normu může indikovat starý med, ale může být také důsledkem nešetrného zacházení s medem. Může být snížena také v důsledku falšování medu, jako je jeho ředění cukernými náhražkami. Někdy může být amylázová aktivita uměle nastavena přidáním enzymů.
Takto falšovaný med sice splní stanovené legislativní požadavky pro uvedení na trh, ale nastavením amylázové aktivity je porušen zákaz o přidávání látek do medu. Dosud používané metody neumožňovaly odhalení takovéhoto způsobu falšování," uvedli výzkumníci.
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