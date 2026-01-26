Insolvenční správkyně Sberbank CZ začne vyplácet další pohledávky

Insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank CZ Jiřina Lužová začne v tomto týdnu vyplácet dalších 2,4 miliardy korun věřitelům banky. Výplata navazuje na pravomocné rozhodnutí městského soudu v Praze, pro její provedení je lhůta 60 dní. Podíl vyplacených pohledávek se díky tomu zvýší z 95 na 99 procent, sdělila dnes insolvenční správkyně.
Výplatu provede Sberbank CZ na účty věřitelů, které použila i při výplatě předchozích pohledávek. Platba bude bezhotovostní v českých korunách a na účty vedené v Česku. Sberbank CZ bude věřitele vyplácet postupně podle kapacit svých interních systémů.
Lužová uvedla, že oslovuje všechny věřitele Sberbank CZ se základními informacemi k výplatě. "Věřitelé, kteří již byli v minulosti vyplaceni a kteří k tomu nebudou výslovně vyzváni, nemusí nyní činit žádné kroky. Ti, kteří se během první výplaty o své prostředky nepřihlásili, mají nyní příležitost požádat o výplatu podle instrukcí na webu Sberbank CZ. Stejný postup platí i pro věřitele, kteří vyplaceni byli, ale chtějí aktualizovat předložené dokumenty nebo změnit číslo účtu pro výplatu," uvedla insolvenční správkyně.
V červnu 2024 získali věřitelé Sberbank prostřednictvím Komerční banky 54,5 miliardy korun. Pro peníze si tehdy přišlo 12.145 z 15.000 věřitelů. Většina pohledávek věřitelů, kteří si svou výplatu nevyzvedli, se pohybovala v řádu stokorun.
Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem srpna 2022 poté, co jí Česká národní banka začátkem května pravomocně odebrala bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.
Půl miliardy bez efektu. Čeští žáci stagnují, často se zhoršují. V čem plavou nejvíc?
Ministerstvo školství dalo v letech 2016 až 2023 víc než půl miliardy korun na projekty, které měly zlepšit kvalitu vzdělávání v regionálním školství i výsledky žáků základních a středních škol. Tyto peníze ale vynaložilo neúčelně, kvalita vzdělávání se nezvýšila.
Hvězda Siniaková přehrála i muže. Její partner jančil tak, až Češku uvedl do rozpaků
Wimbledonští vítězové konečně zase bok po boku září na tenisovém kurtu. Kateřina Siniaková a Sem Verbeek po nedobrovolně vynechaném US Open rozšiřují v Austrálii svou unikátní bilanci. V Melbourne zvládli další dramatický finiš a zahrají si čtvrtfinále.
Místo elektromobilů rozebírání ojetin. Volkswagen řeší, co s nevyužívanou továrnou
Měla to být výkladní skříň elektrických Volkswagenů. Jenže továrna ve Cvikově, kde se kdysi dělaly Trabanty, nedosahuje takových čísel, jaká si německý koncern maloval. Začal proto hledat cesty, jak vytížení závodu zvednout. Jisté je, že vedle výroby nových aut se tam brzy začnou ve velkém auta také rozebírat na součástky.
Prezidentovi důvěřuje většina lidí, u nové sněmovny lidé váhají
Největší důvěře české veřejnosti se na přelomu loňského listopadu a prosince těšil prezident Petr Pavel a na komunální úrovni starostové obcí či městských částí. V průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jim vyjádřilo podporu shodně 58 procent občanů.