Benative
Ekonomika

Insolvenční správkyně Sberbank CZ začne vyplácet další pohledávky

ČTK

Insolvenční správkyně zkrachovalé Sberbank CZ Jiřina Lužová začne v tomto týdnu vyplácet dalších 2,4 miliardy korun věřitelům banky. Výplata navazuje na pravomocné rozhodnutí městského soudu v Praze, pro její provedení je lhůta 60 dní. Podíl vyplacených pohledávek se díky tomu zvýší z 95 na 99 procent, sdělila dnes insolvenční správkyně.

Sberbank fronta banka
Výplatu provede Sberbank CZ na účty věřitelů, které použila i při výplatě předchozích pohledávek. Platba bude bezhotovostní v českých korunách a na účty vedené v Česku.Foto: Economia
Výplatu provede Sberbank CZ na účty věřitelů, které použila i při výplatě předchozích pohledávek. Platba bude bezhotovostní v českých korunách a na účty vedené v Česku. Sberbank CZ bude věřitele vyplácet postupně podle kapacit svých interních systémů.

Lužová uvedla, že oslovuje všechny věřitele Sberbank CZ se základními informacemi k výplatě. "Věřitelé, kteří již byli v minulosti vyplaceni a kteří k tomu nebudou výslovně vyzváni, nemusí nyní činit žádné kroky. Ti, kteří se během první výplaty o své prostředky nepřihlásili, mají nyní příležitost požádat o výplatu podle instrukcí na webu Sberbank CZ. Stejný postup platí i pro věřitele, kteří vyplaceni byli, ale chtějí aktualizovat předložené dokumenty nebo změnit číslo účtu pro výplatu," uvedla insolvenční správkyně.

Související

V červnu 2024 získali věřitelé Sberbank prostřednictvím Komerční banky 54,5 miliardy korun. Pro peníze si tehdy přišlo 12.145 z 15.000 věřitelů. Většina pohledávek věřitelů, kteří si svou výplatu nevyzvedli, se pohybovala v řádu stokorun.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem srpna 2022 poté, co jí Česká národní banka začátkem května pravomocně odebrala bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

