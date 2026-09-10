Inflace v srpnu zrychlila na 1,9 pct. Zdražují pohonné hmoty, potraviny jsou levnější

Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,7 procenta. Meziměsíčně se zvýšily o 0,3 procenta, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ). Zdražují zejména pohonné hmoty, inflaci naopak tlumí ceny potravin. Analytici ale upozornili, že efekt levnějších potravin se brzy vyčerpá.
V nadcházejících měsících čekají analytici i Česká národní banka (ČNB) zrychlení meziroční inflace nad dvě procenta, na přelomu roku se může dostat ke třem procentům.
V evropském srovnání mělo Česko v srpnu šestou nejnižší inflaci ze 42 sledovaných zemí. Proti červenci si pohoršilo o jednu příčku, vyplývá z analýzy investiční platformy Portu. Ve všech sousedních zemích spotřebitelské ceny rostly rychleji. V Německu byla inflace 2,9 procenta, v Rakousku 3,2 procenta, na Slovensku 3,3 procenta a v Polsku 3,4 procenta. Eurozóna jako celek zaznamenala inflaci 3,3 procenta.
Českou inflaci táhly vzhůru hlavně pohonné hmoty, jejichž ceny se podle ČSÚ meziročně zvýšily o 26,2 procenta. „Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44,98 Kč/l, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Naopak na meziroční snižování cenové hladiny působily v srpnu nejvíce ceny potravin a nealkoholických nápojů. Máslo v srpnu meziročně zlevnilo o 38,8 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 24,6 procenta a vepřové maso o 23,7 procenta. Margarín a podobné výrobky byly levnější o skoro 11 procent, drůbež o asi osm procent a sýry o pět procent.
Zrychlení inflace na 1,9 procenta odpovídalo očekávání ČNB. Pohonné hmoty zdražily více, než předpokládala srpnová prognóza centrální banky, výraznější ale bylo i zlevnění potravin, uvedl v komentáři k vývoji inflace ředitel měnové sekce ČNB Petr Sklenář.
Analytici upozornili, že efekt levnějších potravin bude v nadcházejících měsících slábnout. „Vysoké konkurenční prostředí v segmentu potravin nutí výrobce a producenty držet nízké ceny, ale to nebude možné protahovat do nekonečna. V nadcházejících měsících navíc odezní efekt obvyklého sezonního poklesu,“ uvedl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. Očekává také, že se do spotřebitelských cen potravin propíšou vyšší náklady na dopravu způsobené zdražením pohonných hmot.
Podle odborníků se do celkové inflace nadále výrazně promítají ceny spojené s bydlením. „Dominantním inflačním faktorem zůstává nájemné, ceny nemovitostí a stavebních prací v rámci takzvaného imputovaného nájemného, které společně generují více než dvě pětiny aktuální inflace,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Nadcházející měsíce by měly přinést další zrychlení inflace. „V září se inflace pravděpodobně přehoupne přes hranici dvou procent kvůli dalšímu růstu cen pohonných hmot a v následujících měsících může inflace ještě dál zrychlit. Na začátku příštího roku celková inflace pravděpodobně přechodně vyskočí nad tři procenta. Jádrová inflace v dalších měsících zůstane nadále zvýšená, ale stále poblíž úrovně tří procent,“ uvedl Sklenář. Vývoj spotřebitelských cen podle něj nadále dává důvody pro zvýšenou obezřetnost v měnové politice.
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