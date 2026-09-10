Přeskočit na obsah
Benative
10. 9. Irma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Inflace v srpnu zrychlila na 1,9 pct. Zdražují pohonné hmoty, potraviny jsou levnější

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,7 procenta. Meziměsíčně se zvýšily o 0,3 procenta, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ). Zdražují zejména pohonné hmoty, inflaci naopak tlumí ceny potravin. Analytici ale upozornili, že efekt levnějších potravin se brzy vyčerpá.

Ilustrační snímek / Elektřina / Energie / Cena / Zdražování / Růst ceny / Energie / Ekonomika / Energetická krize / Inflace
Českou inflaci táhly vzhůru hlavně pohonné hmoty, jejichž ceny se podle ČSÚ meziročně zvýšily o 26,2 procenta. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Reklama

V nadcházejících měsících čekají analytici i Česká národní banka (ČNB) zrychlení meziroční inflace nad dvě procenta, na přelomu roku se může dostat ke třem procentům.

V evropském srovnání mělo Česko v srpnu šestou nejnižší inflaci ze 42 sledovaných zemí. Proti červenci si pohoršilo o jednu příčku, vyplývá z analýzy investiční platformy Portu. Ve všech sousedních zemích spotřebitelské ceny rostly rychleji. V Německu byla inflace 2,9 procenta, v Rakousku 3,2 procenta, na Slovensku 3,3 procenta a v Polsku 3,4 procenta. Eurozóna jako celek zaznamenala inflaci 3,3 procenta.

Související

Českou inflaci táhly vzhůru hlavně pohonné hmoty, jejichž ceny se podle ČSÚ meziročně zvýšily o 26,2 procenta. „Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44,98 Kč/l, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Naopak na meziroční snižování cenové hladiny působily v srpnu nejvíce ceny potravin a nealkoholických nápojů. Máslo v srpnu meziročně zlevnilo o 38,8 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 24,6 procenta a vepřové maso o 23,7 procenta. Margarín a podobné výrobky byly levnější o skoro 11 procent, drůbež o asi osm procent a sýry o pět procent.

Reklama
Reklama

Zrychlení inflace na 1,9 procenta odpovídalo očekávání ČNB. Pohonné hmoty zdražily více, než předpokládala srpnová prognóza centrální banky, výraznější ale bylo i zlevnění potravin, uvedl v komentáři k vývoji inflace ředitel měnové sekce ČNB Petr Sklenář.

Analytici upozornili, že efekt levnějších potravin bude v nadcházejících měsících slábnout. „Vysoké konkurenční prostředí v segmentu potravin nutí výrobce a producenty držet nízké ceny, ale to nebude možné protahovat do nekonečna. V nadcházejících měsících navíc odezní efekt obvyklého sezonního poklesu,“ uvedl Jan Slabý z poradenské společnosti Ecovis. Očekává také, že se do spotřebitelských cen potravin propíšou vyšší náklady na dopravu způsobené zdražením pohonných hmot.

Související

Podle odborníků se do celkové inflace nadále výrazně promítají ceny spojené s bydlením. „Dominantním inflačním faktorem zůstává nájemné, ceny nemovitostí a stavebních prací v rámci takzvaného imputovaného nájemného, které společně generují více než dvě pětiny aktuální inflace,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Nadcházející měsíce by měly přinést další zrychlení inflace. „V září se inflace pravděpodobně přehoupne přes hranici dvou procent kvůli dalšímu růstu cen pohonných hmot a v následujících měsících může inflace ještě dál zrychlit. Na začátku příštího roku celková inflace pravděpodobně přechodně vyskočí nad tři procenta. Jádrová inflace v dalších měsících zůstane nadále zvýšená, ale stále poblíž úrovně tří procent,“ uvedl Sklenář. Vývoj spotřebitelských cen podle něj nadále dává důvody pro zvýšenou obezřetnost v měnové politice.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Tisícové davy v Bělehradě přišli uctít zemřelého „srebrenického řezníka“ a odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče

Tisícové davy v Bělehradě přišli uctít zemřelého „srebrenického řezníka“ a odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče | Video: Reuters
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Česká národní banka
Česká národní banka
Česká národní banka

ČNB ponechala rezervu bank na 1,25 procenta. Příští rok vzroste

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve středu ponechala beze změny nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Nadále platí dřívější rozhodnutí, že od července 2027 sazba vzroste na 1,5 procenta ze současných 1,25 procenta. ČNB o tom informovala v tiskové zprávě. Zároveň upozornila, že v případě potřeby je připravena v budoucnu sazbu dál zvýšit.

Minimalizaci zbytečných ztrát vidí nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Michajlo Drapatyj (vlevo) jako základní předpoklad pro přežití v dlouhotrvající opotřebovávací válce s Ruskem.
Minimalizaci zbytečných ztrát vidí nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Michajlo Drapatyj (vlevo) jako základní předpoklad pro přežití v dlouhotrvající opotřebovávací válce s Ruskem.
Minimalizaci zbytečných ztrát vidí nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Michajlo Drapatyj (vlevo) jako základní předpoklad pro přežití v dlouhotrvající opotřebovávací válce s Ruskem.

Je to radikální změna! Nový ukrajinský velitel představil svou filozofii

„Mým úkolem je vytvořit podmínky pro to, aby se rozvíjeli silní velitelé, aby přebírali odpovědnost a aby byli připraveni skládat účty za své výsledky.“ Nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Michajlo Drapatyj představil svou vizi velení, která končí s mikromanagementem. „Nemusím velet každé jednotlivé operaci!“ odmítá dosavadní „sovětský“ styl vedení války s Ruskem.

Policie, Německo, německá policie, kontrola
Policie, Německo, německá policie, kontrola
Policie, Německo, německá policie, kontrola

Muž podezřelý ze sabotáží v Německu měl seznam víc než 160 cílů

V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíli. Poslancům zemského sněmu v Severním Porýní-Vestfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to ve čtvrtek řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul.

Reklama
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.
Stoupající kouř z ruské rafinérie v Moskvě po ukrajinském útoku.

ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj

Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.

Reklama
Reklama
Reklama