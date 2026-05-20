Přeskočit na obsah
Benative
20. 5. Zbyšek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Inflace v Evropské unii mírně roste. Jak je na tom Česko?

ČTK

Míra inflace v Evropské unii se v dubnu zvýšila na 3,2 procenta z březnového tempa 2,8 procenta. K růstu přispěly zejména služby a potraviny, uvedl ve středeční zpřesněné zprávě unijní statistický úřad Eurostat. V Česku růst inflace zrychlil z 1,5 procenta na 2,1 procenta.

K roční míře inflace v Evropské unii nejvíce přispěly služby, které k celkovému číslu přidaly 1,81 procentního bodu. Foto je ilustrační.
K roční míře inflace v Evropské unii nejvíce přispěly služby, které k celkovému číslu přidaly 1,81 procentního bodu. Foto je ilustrační.Foto: Shutterstock
Reklama

V zemích platících eurem inflace činila 3,0 procenta a zvýšila se z březnové hodnoty 2,6 procenta, potvrdil Eurostat čísla zveřejněná koncem dubna v rychlém odhadu.

K roční míře inflace v Evropské unii nejvíce přispěly služby, které k celkovému číslu přidaly 1,81 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, tabák a alkohol, která k celkové míře inflace přidala 0,57 procentního bodu. K číslu za eurozónu přidaly služby 1,38 procentního bodu. Následovaly energie s příspěvkem 0,99 procentního bodu.

Související

Nejnižší roční míru inflace zaznamenalo Švédsko (0,5 procenta), pak je Dánsko (1,2 procenta) a Česko. Nejrychleji spotřebitelské ceny rostly v Rumunsku, a to o 9,5 procenta. Následuje Bulharsko s mírou inflace šest procent a Chorvatsko, kde ceny vzrostly meziročně o 5,4 procenta.

Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU vzrostly o 0,9 procenta a v eurozóně o jedno procento. Z jednotlivých členských států ceny proti březnu nejvíce vzrostly na Maltě, a to o 3,4 procenta. Následoval Kypr, kde ceny stouply o 2,2 procenta, a Lucembursko s meziměsíční inflací dvě procenta.

Reklama
Reklama

Švédsko bylo jedinou zemí, kde ceny meziměsíčně klesly, a to o 0,7 procenta. Finsko je pak jediným členským státem, kde zůstaly ceny na stejné úrovni jako v březnu. Ze zbylých 25 zemí ceny meziměsíčně stouply nejméně v Dánsku, a sice o 0,3 procenta. Česko zaznamenalo meziměsíční nárůst spotřebitelských cen o 0,5 procenta.

Mohlo by vás zajímat: „Zapomínáme na jednu klíčovou věc.“ Známá ekonomka radí, jak zkrotit ceny na pumpách

Spotlight Aktuálně.cz – Helena Horská 31. 3. 2026 | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vlajka NATO.
Vlajka NATO.
Vlajka NATO.

USA evropským členům NATO sníží vojenskou podporu pro případ napadení

Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit v pátek, uvedla agentura s odvoláním na tři zdroje obeznámené s americkými plány.

An ambulance believed to be carrying an American health worker, who has been brought to Germany for treatment after contracting Ebola in the Democratic Republic of Congo, arrives at the Charite University Hospital in Berlin
An ambulance believed to be carrying an American health worker, who has been brought to Germany for treatment after contracting Ebola in the Democratic Republic of Congo, arrives at the Charite University Hospital in Berlin
An ambulance believed to be carrying an American health worker, who has been brought to Germany for treatment after contracting Ebola in the Democratic Republic of Congo, arrives at the Charite University Hospital in Berlin

Berlínská nemocnice přijala Američana, který se nakazil v Kongu ebolou

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci, informoval dnes zpravodajský web rbb. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo šest desítek policistů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama