Inflace v Evropské unii mírně roste. Jak je na tom Česko?

Míra inflace v Evropské unii se v dubnu zvýšila na 3,2 procenta z březnového tempa 2,8 procenta. K růstu přispěly zejména služby a potraviny, uvedl ve středeční zpřesněné zprávě unijní statistický úřad Eurostat. V Česku růst inflace zrychlil z 1,5 procenta na 2,1 procenta.
V zemích platících eurem inflace činila 3,0 procenta a zvýšila se z březnové hodnoty 2,6 procenta, potvrdil Eurostat čísla zveřejněná koncem dubna v rychlém odhadu.
K roční míře inflace v Evropské unii nejvíce přispěly služby, které k celkovému číslu přidaly 1,81 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, tabák a alkohol, která k celkové míře inflace přidala 0,57 procentního bodu. K číslu za eurozónu přidaly služby 1,38 procentního bodu. Následovaly energie s příspěvkem 0,99 procentního bodu.
Nejnižší roční míru inflace zaznamenalo Švédsko (0,5 procenta), pak je Dánsko (1,2 procenta) a Česko. Nejrychleji spotřebitelské ceny rostly v Rumunsku, a to o 9,5 procenta. Následuje Bulharsko s mírou inflace šest procent a Chorvatsko, kde ceny vzrostly meziročně o 5,4 procenta.
Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU vzrostly o 0,9 procenta a v eurozóně o jedno procento. Z jednotlivých členských států ceny proti březnu nejvíce vzrostly na Maltě, a to o 3,4 procenta. Následoval Kypr, kde ceny stouply o 2,2 procenta, a Lucembursko s meziměsíční inflací dvě procenta.
Švédsko bylo jedinou zemí, kde ceny meziměsíčně klesly, a to o 0,7 procenta. Finsko je pak jediným členským státem, kde zůstaly ceny na stejné úrovni jako v březnu. Ze zbylých 25 zemí ceny meziměsíčně stouply nejméně v Dánsku, a sice o 0,3 procenta. Česko zaznamenalo meziměsíční nárůst spotřebitelských cen o 0,5 procenta.
