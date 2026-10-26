Inflace v EU v září zrychlila, v Česku ale byla čtvrtá nejnižší

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v září zrychlil na 3,8 procenta ze srpnového tempa 3,2 procenta. Ve své konečné zprávě to oznámil statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace vzrostla na 2,2 procenta ze srpnových 1,5 procenta. Byla tak čtvrtá nejnižší po Švédsku, Dánsku a Maďarsku.
Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten tento týden oznámil, že meziroční inflace v Česku v září zrychlila na 2,5 procenta ze srpnových 1,9 procenta.
Eurostat dnes rovněž uvedl, že meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září stejně jako v celé EU zrychlil na tříletý rekord 3,8 procenta z 3,2 procenta v předchozím měsíci. Ve stejném měsíci loni činila míra inflace v EU 2,6 procenta a v eurozóně 2,2 procenta.
Inflaci po celém světě v poslední době tlačí vzhůru konflikt na Blízkém východě, který vedl k výraznému zdražování ropy a plynu. Inflace v eurozóně se už několik měsíců nachází nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta v září ve snaze omezit inflační tlaky zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta.
Nejvyšší meziroční míru inflace zaznamenalo v září Rumunsko (6,5 procenta), Litva (6,1 procenta) a Bulharsko (5,6 procenta). Ve srovnání se srpnem 2026 meziroční inflace v jednom členském státě klesla, ve třech zůstala stabilní a ve 23 se zvýšila.
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