Inflace v EU v červnu klesla na 2,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Míra inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla na 2,9 procenta z květnového tempa 3,3 procenta, oznámil dnes unijní statistický úřad Eurostat. Klesla tak z hodnot, na něž vystoupala po americko-izraelském útoku na Írán a následném růstu cen ropy. V Česku se inflace snížila na 1,1 procenta a byla druhá nejnižší v EU. O měsíc dříve činila podle metodiky Eurostatu 1,8 procenta.
Eurostat používá harmonizované údaje, aby bylo možné srovnání s ostatními zeměmi EU. Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden oznámil, že podle jeho metodiky míra inflace v Česku v červnu klesla na 1,5 procenta. V květnu činila 2,1 procenta.
Eurostat zároveň potvrdil, že míra inflace v zemích eurozóny v červnu klesla na 2,8 procenta z tempa 3,2 procenta v květnu, jak uvedl v předběžné zprávě na začátku tohoto měsíce. O rok dříve, tedy v červnu 2025, byla inflace v zemích platících eurem 2,0 procenta. V celé EU pak inflace před rokem činila 2,3 procenta. Evropská centrální banka (ECB) cílí na dvouprocentní inflaci.
Nejnižší meziroční míru inflace v EU mělo v červnu Švédsko, kde činila 1,0 procenta. Následuje Česko a po něm je Dánsko s mírou inflace 1,8 procenta.
Naopak nejvyšší meziroční inflaci mělo Rumunsko, a to 9,2 procenta. Následuje Litva (5,4 procenta) a Bulharsko (5,2 procenta).
Ve srovnání s květnem se meziroční inflace snížila ve 22 členských státech, ve třech zůstala stabilní a ve dvou vzrostla. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU i v eurozóně v červnu klesly shodně o 0,1 procenta.
K meziroční inflaci v eurozóně v červnu nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,51 procentního bodu. Následují energie s příspěvkem 0,77 procentního bodu, pak jsou potraviny, alkohol a tabák (+0,29 procentního bodu) a nezpracované průmyslové zboží (+0,18 procentního bodu).
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