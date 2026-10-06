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Ekonomika

Inflace v Česku zrychluje, ceny táhnou vzhůru hlavně drahé pohonné hmoty a energie

ČTK
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Spotřebitelské ceny v Česku v září zrychlily meziroční růst na 2,5 procenta ze srpnových 1,9 procenta. Meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Konečnou hodnotu zářijové inflace statistici oznámí 13. října, předběžný odhad zatím vždy potvrdili.

Benzinová pumpa Esso na Evropské v Praze
Na to, že hlavním důvodem zvýšení zářijové inflace bude zdražování pohonných hmot, upozorňovali už předem analytici. Snímek je ilustrační.Foto: Aktuálně.cz – Ondřej Besperát
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Inflace se v září vrátila na letošní zatím nejvyšší hodnotu, které dosáhla také v dubnu. Letošní nejnižší inflace byla v únoru, kdy činila 1,4 procenta. Od červnové hodnoty 1,5 procenta inflace zrychluje.

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Nejvýrazněji v září meziročně rostly ceny energií, které zahrnují také pohonné hmoty, uvádí ČSÚ. Zvýšily se o 5,9 procenta, výrazně tak zrychlily růst ze srpnového meziročního navýšení o 2,3 procenta.

Na to, že hlavním důvodem zvýšení zářijové inflace bude zdražování pohonných hmot, upozorňovali už předem analytici. Shodně o 4,6 procenta meziročně zdražily alkoholické nápoje a tabák či služby. V srpnu alkohol a tabák zdražil o 4,7 procenta, služby o 4,5 procenta.

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Největší zlevnění statistici zaznamenali u potravin a nealkoholických nápojů, jejichž ceny se meziročně snížily o 3,5 procenta po srpnovém poklesu o 4,3 procenta. Ceny nezpracovaných potravin ve srovnání s loňským zářím klesly o 2,4 procenta. O půl procenta zlevnily meziročně také zpracované potraviny, alkohol a tabák.

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Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky (ČNB). Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

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