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Ekonomika

Inflace v Česku zrychlila. V červenci ceny meziročně vzrostly o 1,7 procenta

ČTK

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7 procenta z červnových 1,5 procenta. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne v úterý potvrdil Český statistický úřad. Inflaci táhly vzhůru pohonné hmoty, opačně působily potraviny, vyplývá z informací na webu úřadu.

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Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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"Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5 procenta. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17 procent," uvedl ředitel odboru statistiky cen Českého statistického úřadu Vladimír Cába.

Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o 3,1 procenta a proti červnu o 0,4 procenta.

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Ceny zboží v červenci proti loňsku úhrnem klesly o 0,2 procenta, zatímco ceny služeb o 4,7 procenta vzrostly. Spolu s pohonnými hmotami se zvýšily ceny za bydlení, třeba nájemné o 6,1 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta. Stravovací služby zdražily o čtyři procenta, ubytovací služby o 6,4 procenta. Stouply také ceny destilátů, piva a tabákových výrobků.

Meziroční pokles byl u cen elektřiny o 11,4 procenta a zemního plynu o pět procent. Zlevnilo také víno. "Na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v červenci nadále zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje," napsal úřad.

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Zlevnilo vepřové maso o téměř 17 procent, polotučné trvanlivé mléko i máslo o víc než 40 procent a ceny vajec klesly o 14 procent. Ceny oděvů se snížily o 2,6 procenta a obuvi o 4,7 procenta.

Ve srovnání s červnem ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 procenta, naopak ceny služeb vzrostly o 1,6 procenta. Zdražily zájezdy o 23 procent a nájemné téměř o procento. O zhruba desetinu zlevnily brambory, vejce, mléko a máslo.

"Průměrná cena másla 117,54 Kč/kg byla nejnižší hodnotou od června roku 2010 a průměrná cena polotučného trvanlivého mléka 10,39 Kč/l byla nejnižší hodnotou v historii sledování této položky," uvedl úřad. Klesly také ceny ovoce a vepřového masa, zdražily naopak nealkoholické nápoje a drůbeží.

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Statistici v úterý také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní červen. Vývozní ceny se v tomto měsíci meziročně zvýšily o 1,6 procenta a dovozní stouply o 3,3 procenta. "Tento růst byl zmírněn meziročním posílením kurzu koruny vůči euru a dolaru.

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O více než 40 procent se zvýšily dovozní ceny elektřiny a koksu a rafinovaných ropných produktů," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu úřadu Vladimír Klimeš. Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 0,3 procenta, naopak dovozní o 0,3 procenta klesly.

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