Inflace v Česku vzrostla na 18 procent. Je nejvyšší od prosince 1993

Trať u Poříčan zůstane v důsledku vykolejení vlaku uzavřená zřejmě do středy. Z havarovaných cisteren v útrerý začnou drážní hasiči přečerpávat benzen. Na místo přijeli i středočeští hasiči kvůli dohledu, techniku a další vybavení zajistí drážní hasiči, sdělila mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Rychlíky jezdí odklonem přes Lysou nad Labem, regionální přepravu pomáhají zajistit autobusy.

Nákladní vlak vykolejil v pondělí po 17. hodině. Lokomotiva skončila na boku a mimo koleje skončily i dvě cisterny. Podle dřívějších předpokladů měla být trať uzavřena do úterního dopoledne, podle aktuálních předpokladů bude provoz přerušený až do středy. Teprve po přečerpání obsahu cisteren bude možné vlak vrátit zpět na koleje. Technicky přečerpávání zajistí drážní hasiči. "My tam budeme jako dozor," doplnila mluvčí středočeských hasičů.