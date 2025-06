Indie jako supervelmoc? Potenciál má, mnoho věcí ji ale brzdí, říká indolog Krejčík

O Indii, nejlidnatější zemi světa, se často mluví jako o nastupující supervelmoci. Indolog Jiří Krejčík je však skeptičtější. „Potenciál jít výš tato země určitě má, mnoho věcí ji však současně brzdí,“ říká. Indie je například podle něj sice zemí mladých, avšak až pětina z nich nemá práci a bohatství zůstává v rukou magnátů. Na druhou stranu připomíná úsilí současné vlády usnadnit podnikání.

Je už Indie supervelmocí, nebo jí k tomu stále něco chybí?

K pozici supervelmoci jí zatím chybí asi všechno. Je to velká země, roste a bohatne, snaží se čím dál hlasitěji hovořit na mezinárodní scéně. Stále je to ale jen nastupující nebo regionální velmoc. Potenciál jít výš určitě má, mnoho věcí ji však současně brzdí.

V indické ekonomice sice vidíme rychlý růst, na druhé straně i přetrvávající zaostalost. Co převažuje?

O supervelmoci se v souvislosti s Indií mluví od chvíle, kdy v roce 2023 předstihla v počtu obyvatel Čínu. Nebo kdy její ekonomika v dolarovém vyjádření předběhla Velkou Británii a zrovna teď už i Japonsko. Německo, které je na třetím místě, může dostihnout za rok či dva. Musíte ale hospodářský růst poměřovat počtem obyvatel. Pokud jde o HDP na hlavu, tak se Indie pohybuje někde kolem 120. místa na světě. Dokonce i někteří její sousedé jako Šrí Lanka či Bhútán jsou na tom lépe. Takže je co dohánět. K tomu ovšem bude zapotřebí dalších reforem a je otázka, zda Indie svůj potenciál skutečně využít dokáže.

Z Číny do Indie se už řadu let přesouvá nadnárodní kapitál. To jí při modernizaci nepomůže?

Pomůže, nicméně finanční kapitál sám o sobě není všechno. Když se podíváme na různé sociální ukazatele, tak Indie zůstává velice nízko. Například v indexu lidského rozvoje je někde na 130. místě. Čína je sociálně podstatně dál, je i daleko průmyslovější, v Indii stále skoro polovina obyvatel pracuje v zemědělství. Indie především potřebuje dobudovat školství, zdravotnictví, infrastrukturu. Teprve pak se mohou zahraniční investice zúročit.

Sanskrt je nepropracovanějším AI jazykem

Už teď v Indii mají řadu moderních odvětví, hlavně ta spojená s novými technologiemi a počítači.

Tyto věci rozvíjejí už přes 30 let, to je pravda. Ale na nejnovější trendy a vize pořád reagují s určitým zpožděním. Když se třeba začala vyvíjet umělá inteligence, tak v Indii tvrdili, že mají výhodu v tom, že už mají silný technologický průmysl a k tomu i nejpropracovanější jazyk, sanskrt. Jenže jazykové modely už vznikly v USA, pak v Číně a o Indii jsme doteď neslyšeli. Když to přeženu, tak v Číně už se řeší digitalizace a automatizace, zatímco Indové nahání politické hlasy tím, že staví hinduistické chrámy. V Indii má navíc pořád velkou váhu byrokracie a i dobré nápady mohou končit pod nánosy administrativních průtahů.

Případný vzestup mohou zpomalit klimatické změny, vnímají tamní elity tuto hrozbu?

Jde o trojici potíží. Tají horské ledovce napájející řeky, na nichž je celý sever země závislý. K tomu se mění příchod monzunů, jejich intenzita a tím průběh srážek. To má ohromný dopad na zemědělství. A problém bude i stoupající hladina oceánu. Kvůli ní se budou v nejbližších desetiletích muset stěhovat desítky milionů obyvatel Bangladéše a mnozí z nich pravděpodobně půjdou do Indie. Přitom se nedá říci, že by Indie byla v otázce klimatických adaptací nějakým lídrem, národní adaptační plán teprve vzniká. Je tu sice spousta programů na zalesňování nebo zadržování vody a podíl obnovitelných zdrojů v energetice stoupá. Zároveň ale na mezinárodní úrovni pořád vidíme snahy vyjednat si výjimky umožňující využívat dál fosilní paliva, aby ještě na poslední chvíli stihli industrializaci.

Výhodou Indie je mladá populace a ohromné množství pracovních sil. Dokáže je ale využít?

Mediánový věk je okolo 29 let a mladých lidí je opravdu mnoho. Od liberalizace v devadesátých letech se ale vše vrhlo na služby a dnes v Indii chybí odvětví, která by zajistila pracovní místa. Nezaměstnanost mezi mladými je mezi 15 a 20 procenty. Bohatství se navíc koncentruje u několika magnátů a reálné mzdy nevzrostly už asi deset let. Proto je zapotřebí podpořit takový průmysl, který vykazuje vyšší přidanou hodnotu a přinese i zaměstnání.

Sever versus jih

Jsou v tom všem v Indii patrné regionální rozdíly?

Když to zjednoduším, je hlavní rozdíl mezi severem a jihem. Sever je výrazně chudší, méně rozvinutý i méně vzdělaný. Jih má lepší školský a zdravotnický systém, lepší sociální ukazatele. A také nižší porodnost, která se s 1,5 dítěte na jednu ženu blíží evropským poměrům.

Jiří Krejčík Jiří Krejčík je český indolog a politolog. Studoval indologii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal doktorát z politologie. V současné době je postdoktorandem Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu Akademie věd. Věnuje se zejména indické politice a společnosti, přičemž jeho práce se zaměřuje na vliv tradice a modernity v současném indickém politickém diskurzu, zejména na vliv hinduistického nacionalismu a revivalismu na environmentální témata.

Co stojí za tímto rozdělením?

Mnoho historických důvodů, hlavní ale je, že jihoindické svazové státy už od šedesátých let cíleně investovaly do lidského kapitálu, do vzdělávání a zdravotnictví. Navíc provozovaly vstřícnější politiku vůči extrémně chudým, takzvaným nedotýkatelným a příslušníkům nízkých kast (kasty jsou tradiční ostře ohraničené společenské vrstvy spojené s povoláním - pozn. red.). Což navazovalo na osvícenější přístup tamních knížat už z počátku 20. století. Ukázalo se, že když pomůžete nejhůře postaveným, odblokuje se velký společenský potenciál.

Indie se označuje za největší demokracii světa a demokracie zase bývá spojována se střední vrstvou. Jak ta si stojí?

Je určitým fantomem, který se snaží polapit už celé generace ekonomů a sociologů. Dvě třetiny indického obyvatelstva jsou příjemci nějaké formy potravinové pomoci od státu, takže někdy se za střední třídu prostě berou ti, kteří ji nepobírají. Podle OECD by to byly domácnosti s denním příjmem mezi 10 a 100 dolary, podle národních statistik domácnosti s ročním příjmem mezi 500 tisíci a třemi miliony rupií.

Když uvážíme, že jedna rupie je zhruba 25 haléřů a má v Indii podobnou kupní sílu jako koruna u nás, tak vidíme, že střední třída je pořád relativně chudá. Spadá do ní asi 30 procent obyvatel, jsou to Indové, kteří mají nějaké úspory nebo pozemkové vlastnictví a mohou si dovolit utrácet i za zbytnější věci. Není to člověk s domkem na předměstí a autem. Ti patří do nejvyšší kategorie.

Diskriminace je zakázaná, ale kasty jsou stále určující

Do jaké míry ještě ovlivňuje společnost kastovní systém?

Výrazně a je s tím spojeno mnoho paradoxů. Diskriminace na základě kast je zakázána. Jenže veškeré kvóty ve veřejném sektoru, například ve vyšším vzdělávání, státní správě nebo zákonodárných sborech a různá vyrovnávací opatření zohledňující ekonomické a sociální poměry, jsou založeny na kastovní příslušnosti. Většinově totiž platí, že nižší kasta znamená i nižší sociální standard.

Přitom poslední kastovní sčítání proběhlo v roce 1931, takže úřady při rozdělování pomoci těm nejslabším postupují jen na základě odhadů. Politické strany, které tyto lidi hájí, tak logicky požadují nové sčítání a ještě o něco rozsáhlejší kvótaci. Indická vláda nedávno pod jejich tlakem přislíbila, že v příštím sčítání lidu kastu opět zohlední, takže kastovní příslušnost zůstane tématem i nadále.

O jaké strany jde?

Hlavně regionální, které převzaly mnoho voličů na venkově od dříve dominantního Indického národního kongresu. Indická lidová strana premiéra Naréndry Módího, která vládne nyní, historicky zastupovala vyšší kasty a bohatší vrstvy, ale v posledním desetiletí se jí podařilo zalovit i níž.

Kde je zdroj Módího obliby a síly?

Indická lidová strana je ekonomicky liberální, ale kulturně konzervativní a hinduisticky nacionalistická. Tradičně kritizuje pozitivní diskriminaci a přístup státu k menšinám, dnes se ale prezentuje i jako strana, která bojuje s korupcí, umí efektivně vládnout a zajistit prosperitu. Módí byl ostatně 13 let předsedou vlády přímořského státu Gudžarát. Tam se soustředil na rozvoj infrastruktury, otevřel dveře mezinárodnímu obchodu a zahraničnímu kapitálu.

Nyní slibuje, že to zajistí celé zemi. A mimoto přetáhl voliče z nižších kast tím, že nominoval na kandidátky i jejich zástupce. Regionální strany se totiž často soustřeďovaly jen na obhajobu nejpočetnější neprivilegované kasty, ale zapomínaly na ty menší.

Jaký je jeho vztah k byznysu?

V Indii se často mluví o klientelistickém či korporátním kapitalismu. V každém významnějším odvětví existuje oligopol několika hlavních hráčů, kteří udržují dobré vztahy s vládnoucí garniturou. Ta jim uděluje rozmanité licence a povolenky týkající se budování infrastruktury, logistiky nebo těžby. Protislužbou jsou pak peníze na volební kampaň a právě těch má dnes Indická lidová strana nejvíc.

V 1,5miliardové Indii nežijí jen hinduisté, ale skoro 200 milionů muslimů. Jaké jsou jejich vztahy?

Dá se říct, že v posledních letech dochází k náboženské polarizaci, vzájemná nedůvěra roste a muslimové jsou nenápadně vytlačováni z veřejného života. A třeba během nedávného konfliktu s islámským Pákistánem jsme mohli vidět zpochybňování jejich loajality vůči indickému státu.

Svět se v této souvislosti obává i atomového konfliktu, protože každá strana má kolem 170 jaderných hlavic. Je strach namístě?

Doufám, že k jadernému konfliktu nedojde, protože tam je i mnoho brzd. Jednak mezinárodní tlak, třeba Čína o žádnou takovou válku nestojí, protože do Pákistánu mohutně investuje a nechtěla by, aby její peníze přišly vniveč. Roli můžou hrát i jaderné doktríny obou zemí. Indie by jadernou zbraň nepoužila jako první, Pákistán zase až v případě, kdy by nedokázal odvrátit porážku konvenčními prostředky. Takže by se k ní nejspíš uchýlil, až kdyby indická armáda stála u bran Islámábádu nebo Karáčí.

V souvislosti se zahraniční politikou Indie se nejvíce mluví o pokračující spolupráci s Ruskem, které kvůli útoku na Ukrajinu čelí západním sankcím. Čím ji vysvětlit?

To, že Indie neodsoudila ruský útok na Ukrajinu, částečně vychází z tradice politiky nezúčastněnosti. Indie pod Módím ale také lavíruje podle toho, jak je to pro ni výhodné, což vysvětluje dovoz ruské ropy a plynu. Nezapomeňme ani na to, že Moskva dlouho byla pro Dillí důležitým strategickým partnerem. Třeba když na rozdíl od Washingtonu podpořila Indii v sedmdesátých letech ve válce s Pákistánem.

Jaké vztahy s Indií má Česká republika?

Můžeme navazovat na dávnou tradici. Když v roce 1918 vzniklo Československo, morálně jsme podporovali Indii v její snaze vymanit se z britského koloniálního impéria. V předvečer Mnichova v roce 1938 naopak do Prahy přijel jeden z hlavních bojovníků za indickou nezávislost Džaváharlál Néhrú a podpořil československý odpor proti nacistickému Německu. Dobré kontakty pokračovaly i po válce. Později jsme na ně pozapomněli, loni se ale na vládní úrovni podepsalo strategické partnerství v oblasti inovací.

V Indii už působí Škoda Auto a probíhají výzkumné spolupráce, takže i další naše firmy by se tam mohly stát významnými investory a pomoci při transferu znalostí a dovedností. Bude to však daleko pomalejší, než si řada lidí představuje. Indie totiž dlouhodobě není pro západní investory moc atraktivní kvůli byrokratickým průtahům. Pomalu se to ale mění: ačkoliv Módího vláda ve většině svých rozvojových programů zatím příliš neuspěla, přece jen se jí daří snižovat administrativní zátěž. Moc dobře ví, že zahraniční firmy do země nepřivede, dokud v Indii bude obtížné nějaký byznys rozjet.