IKEA otevírá obchod pro "požitkáře", co se nechtějí mačkat v krabici na okraji města

Nová česká pop-up prodejna IKEA bude zákazníkům nabízet zboží na ploše 737 metrů čtverečních, průměrný obchod společnosti je pětatřicetkrát větší.

Praha - Švédský nábytkářský řetězec IKEA otevře ve čtvrtek v centru Prahy svůj pátý obchod v Česku. Takzvaná pop-up prodejna je mnohem menší než standardní obchodní domy a jejím hlavním cílem není prodat co nejvíc nábytku, ale přitáhnou nové zákazníky.

Takové, kteří nemají auto či nechtějí trávit hodiny času procházkou labyrintu na okraji města, ale přesto je může jednoduchý skandinávský styl zasazený do prostor prvorepublikového domu na pražském Václavském náměstí zaujmout.

IKEA Point, jak se nové místo nazývá, bude na ploše necelých 740 metrů čtverečních (35krát menší než průměrný obchod IKEA v ČR) nabízet každý den od 9:00 do 21:00 to nejlepší ze sortimentu společnosti z oblasti obýváků, které jsou nyní podle firmy ve velké přízni zákazníků. Vedle novinek zde lidé najdou i limitované kolekce designérů a ikonické produkty firmy, v plánovacím studiu si budou moci navrhnout vlastní interiér a v kavárně se občerstvit.

"Obchodní domy budou stále v srdci IKEA. Chceme být ale našim zákazníkům blíž a setkávat se s nimi na více místech. Jedním z nich je právě IKEA Point na Václavském náměstí," vysvětluje Mounia El Hilali, generální ředitelka IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko, jak nový koncept zapadá do strategie IKEA.

Design prodejny je pojatý v minimalistickém skandinávském duchu. Podle firmy je uspořádán tak, aby byl pro zákazníky zdrojem "inspirace, zábavy a odpočinku", jež v nich vyvolá chuť objednat si zboží na dálku po internetu.

V přízemí, které má vysoké stropy, jsou zabudovány vysoké obývací stěny a v prostoru mezi nimi jsou rozloženy pohovky a bytové doplňky. První patro nabízí další obývací nábytek, ale také plánovací studio a kavárnu, která vypadá jak alternativní hudební klub. Zákazníky bude obsluhovat 30 zaměstnanců firmy.

"Prostředí IKEA Point je velmi monochromatické. Rozhodli jsme se pro zachování betonových prvků, barvu do prostoru přinesou pouze výrobky IKEA," popisuje vizuální koncept Klára Hausenblasová, interiérová designérka IKEA s tím, že první patro je koncipováno tak, aby se rychle obměňovalo podle přání zákazníků. Kolekce se budou na prodejně měnit čtyřikrát do roka jako v klasickém obchodě.

Plnou tašku dovezou do 24 hodin

V plánovacím studiu jsou rozloženy stoly, které připomínají rýsovací prkna. U nich si zákazník s pomocí designéra může na monitoru navrhnout interiér vlastního bytu. Podél stěn přitom najde pro inspiraci veškeré vzorky materiálů, které může při plánování použít. Jsou to jednak různě barevné potahy, dvířka, zásuvky nebo úchytky.

Kupující budou moci v místě využít také novou službu, takzvanou "modrou tašku". Za poplatek 99 Kč si budou moci z centra metropole objednat jakýkoliv drobný sortiment, který se vejde do ikonické modré tašky Frakta o objemu 71 litrů a IKEA mu je do 24 hodin doveze do IKEA pointu. "Jsme připraveni na sto takových objednávek denně. Každé ráno do 8:00 budou na místě," říká Peter Tichý, vedoucí celého pop-up projektu.

IKEA Point vznikl jako dočasný prostor, kterým si chce nábytkářská skupina otestovat nový koncept menších prostor v centru měst. Zákazníci totiž podle průzkumů firmy mění svůj styl nakupování a společnost chce přijít na to, jak nejlépe je může zaujmout tak, aby o ně nepřišla a naopak se mohla rozvíjet dál.

Následovat bude Budapešť

Praha je osmou pop-up prodejnou, kterou švédský řetězec vybudoval. První obchod v tomto stylu otevřel před rokem a půl v Madridu. Pokud se koncept, který stál českou pobočku 17 milionů korun, v průběhu roku osvědčí, chce ho IKEA rozšířit v regionu dál. Jejím cílem je mít denně tisíc návštěvníků a roční tržby kolem sto milionů korun.

"Praha a Budapešť jsou našimi hlavními cíli v regionu, pokud se však projekt osvědčí, rádi ho rozšíříme do dalších větších měst," uvedl Tichý.

IKEA je největším prodejcem bytového zařízení na světě. V roce 1943 ji založil Ingvar Kamprad, jehož babička měla kořeny v Česku. Společnost provozuje 355 obchodních domů ve 29 zemích. Obchodní domy IKEA Group v roce 2017 přivítaly 817 milionů návštěvníků a stránka www.ikea.com zaznamenala 2,1 miliardy přístupů.