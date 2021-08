Ikea se rozhodla pomoci uprchlíkům s uplatněním. V Česku zaměstnala čtyři migranty

Během tří let zaměstnat alespoň 32 lidí, kteří opustili svou rodnou zemi kvůli válečné situaci nebo jiné perzekuci. To si naplánoval nábytkářský gigant Ikea v Česku. Rozhodl se tak pomoci uprchlíkům v nouzi navzdory přetrvávajícím negativním postojům k migrantům v české společnosti. Letos nastoupili již čtyři z nich.

Ikea na projektu spolupracovala s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty. Připravila takzvaný Program pro rozvoj kompetencí uprchlíků, který jim má pomoci s uplatněním na trhu práce.

"V Ikea věříme, že tito cizinci velmi často přinášejí do ekonomiky kvalifikovanou pracovní sílu, zajímavé dovednosti a zkušenosti. Jsme současně přesvědčeni, že silné mezinárodní společnosti jako Ikea mohou sehrát důležitou roli při rozvíjení jejich klíčových kompetencí nebo usnadnění jejich vstupu a uplatnění na trhu práce," říká pro Aktuálně.cz Roman Bojko, manažer tohoto řetězce pro rovnost, diverzitu a inkluzi. Během tří let tak chce přijmout zmíněných 32 nových kolegů z této skupiny.

Letos se do programu Konsorcia zapojilo celkem 14 držitelů azylu nebo doplňkové ochrany. "Získaní jedné z této formy mezinárodní ochrany je podmínkou pro vstup do programu," doplňuje Bojko.

Držitelů mezinárodní ochrany je v Česku dohromady zhruba 2000. Jsou to lidé, kteří byli ve své zemi pronásledováni například kvůli své rase, národnosti, náboženství nebo pro zastávání určitých politických názorů. Nejsou to tedy lidé, kteří by do Česka imigrovali z ekonomických důvodů.

"Typicky to mohou být příslušníci národnostních menšin ohrožených etnickým násilím nebo zástupci opozice v totalitních režimech. Jsou to lidé, u kterých existují důvodné obavy, že by jim v zemi původu hrozil trest smrti, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení, případně, že by se mohli stát jako civilisti terčem válečného násilí," vysvětluje Lucie Kellnerová, koordinátorka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty.

Programu od Ikey se tak doposud zúčastnili například lidé ze Sýrie, Ruska, Myanmaru, Kuby, Turkmenistánu nebo Jemenu. Během 24 hodinových lekcí se s nimi lektoři věnovali pracovněprávnímu minimu a osvojování dovedností potřebných při hledání práce. Účastníci také absolvovali až 100 hodin kurzů češtiny a workshop zaměřený na průběh pracovního pohovoru a výběrového řízení.

Na konci programu pak účastníci získali přehled volných pracovních míst v obchodních domech Ikea a mohli se přihlásit. "V současnosti už čtyři z účastníků v Ikea pracují a další se účastní výběrového řízení. Zároveň pro ně program neskončil, i nadále pokračují například ve zlepšování svojí češtiny," uzavírá Bojko.