Hypotéky dál zdražují, zájem o ně zatím nepolevuje. Na vyřízení úvěru se déle čeká

Průměrná úroková sazba hypoték se po šesti měsících vrátila nad hranici dvou procent a podle expertů bude dál růst. Zájem o hypotéky přesto neklesá. Potvrdil to Fincentrum hypoindex, který dlouhodobě monitoruje situaci na hypotečním trhu. Banky nestíhají nápor zájemců, vyřizování smluv jim déle trvá.

Průměrná úroková sazba hypoték vzrostla v květnu o osm bazických bodů na 2,06 procenta p. a. Nad hranicí dvou procent byla průměrná sazba naposledy v říjnu 2020.

"Data za květen potvrzují trend zvyšování úrokových sazeb. S ohledem na kroky bank v oblasti hypoték v posledních dvou měsících lze předpokládat, že tento růst bude nadále pokračovat," uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

V květnu zdražila hypotéky Česká spořitelna či skupina ČSOB. Ta navíc v červnu přidala další, letos již třetí zvýšení hypotečních sazeb. V dubnu sazby zvýšila Fio banka, Komerční banka, Creditas, Oberbank a v závěru měsíce Sberbank.

"I přes zdražování zájem o hypotéky téměř neklesá. Odpovídá tomu jak objem poskytnutých hypoték, který byl v květnu 40,6 miliardy korun, tak i počet schválených úvěrů, který dosáhl téměř 13 tisíc," uvedl Jiří Sýkora.

Objem poskytnutých hypoték sice vzrostl oproti dubnu o 1,375 miliardy korun, za rekordním březnem ale zaostal o více než čtyři miliardy korun. Průměrná výše poskytnutého úvěru dosáhla 3 123 485 korun. Hodnota nemovitostí na českém trhu i nadále stoupá, lidé potřebují na pořízení bydlení tedy víc peněz než v minulosti.

Citelné zdražování nemovitostí se promítlo už do celého Česka. "Lidé jsou teď ochotni koupit jakoukoliv nemovitost, a to i za nesmyslnou cenu. U nás se před rokem prodávaly garsonky maximálně za 1,7 milionu a nyní jsme realizovali prodej jedné z nich dokonce za 2,8 milionu korun," uvedl oblastní manažer společnosti Bidli pro Jihočeský kraj Pavel Dufek.

Na úvěr se čeká výrazně déle

Banky aktuálně dokončují uzavírání hypoték, které vycházejí ze silné březnové poptávky. "Ani další měsíce nepřinesly citelnější oslabení zájmu, banky proto budou mít hodně práce i na začátku léta. V posledních měsících se zásadně prodloužila průměrná doba vyřízení hypotéky. Tu se nyní budou snažit banky zkrátit, ale s ohledem na stále silnou poptávku to půjde jen velmi těžko. Průměrnou dobu vyřízení hypotéky se tak pravděpodobně bankám nepodaří zkrátit a bude spíše stagnovat," uvádí Marek Kříž, spoluzakladatel hypotečního tržiště Zaloto.cz.

Na dlouhé čekání upozorňuje také finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamíru.cz. "Ještě na začátku loňského roku, pokud šlo při vyřizování úvěru vše hladce, nezabralo bankám sjednání hypotéky více než tři týdny až měsíc. V letošním roce je ovšem třeba počítat s mnohem delší dobou. Banky jsou stále zahlcené na všech úrovních - od zpracování vstupních žádostí o hypotéku přes odhady cen nemovitostí až po schvalování. Jen vstupní scoring zájemce o hypotéku nyní může trvat 14 dní až tři týdny, a to v závislosti na bance. Vyřízení hypotéky může nyní zabrat i dva měsíce, což je dvakrát déle, než bylo dříve obvyklé," varuje Hegrová.

Kdy zvedne sazby centrální banka?

Obavy z růstu inflace by mohly přimět bankovní radu České národní banky (ČNB) k letos prvnímu zvýšení základní úrokové sazby již na zasedání ve čtvrtek 17. června.

"Pokud k tomu nedojde, vzrostou sazby s velkou pravděpodobností v srpnu, kdy bude mít ČNB k dispozici novou makroekonomickou prognózu. Základní sazby by v letošním roce měly postupně vzrůst ze současných 0,25 procenta na 0,75 procenta. To se s určitým zpožděním promítne i do cen hypotečních úvěrů," říká Sýkora, podle něhož by průměrná úroková sazba hypoték mohla na konci roku překročit hranici 2,5 procenta.

Podobně to vidí Marek Kříž. "K větším zásahům ze strany ČNB dojde pravděpodobně později, než se původně očekávalo. O to skokovější zdražování lze následně čekat v posledním kvartálu roku," říká Kříž.

Nová pravomoc centrální banky upravovat podmínky hypoték, kterou získala přijetím novely zákona o ČNB, naopak podle analytika trh výrazně neovlivní.