Úroková sazba klesla pod 2,5 procenta. Hypotéky dál zlevňují, klientů však nepřibývá

Hypotéky dál zlevňují. Podle hypoindexu, který sleduje nabídky většiny bank v Česku, se v září průměrná úroková sazba dostala už na 2,47 procenta. Od začátku roku je to pokles o půl procenta. Přesto zájemců o úvěr na bydlení nepřibývá.

Počet sjednaných hypoték v září vzrostl oproti srpnu o 206, celkem banky uzavřely 6359 smluv. Mírně vyšší zájem ale nelze až tak spojovat s klesajícími úroky, ale spíše s obdobím. Zájem většinou po prázdninách roste, září tak bývá z pohledu bankéřů úspěšnější než letní měsíce.

Celkově ale letošní září s objemem poskytnutých hypoték v celkové výši 15 miliard korun hypotečnímu trhu příliš nepomohlo. Oproti loňskému září, kdy lidé čerpali úvěry za téměř 21 miliard, výrazně zaostává.

Že o hypotéky lidé ztrácejí zájem, potvrzují i další srovnání. Za první tři čtvrtletí letošního roku banky poskytly hypotéky za 128 miliard korun. V loňském roce to bylo za stejné období 160 miliard, a o rok dříve dokonce přes 168 miliard korun. Hypoteční trh se tak rekordním hodnotám minulých let nenávratně vzdaluje. Důvodem jsou podle řady ekonomů vysoké ceny nemovitostí a přísnější podmínky pro žadatele.

Pokles hypotečních sazeb pravděpodobně nezastaví ani Česká národní banka (ČNB) na svém listopadovém zasedání. "Uvolnění měnové politiky v hlavních světových ekonomikách dopadá i na český finanční trh bez ohledu na setrvání ČNB na svých sazbách a dává českým bankám dostatečné indicie, že měnová politika se v ČR zpřísňovat nebude," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum, která hypoindex vydává.

Novinky na hypotečním trhu

Úvěry na bydlení zlevňují téměř všechny banky. A k nižším úrokům nabízejí i další bonusy, zejména odpouštění poplatků.

Například Air Bank přistoupila ke snížení úrokových sazeb hypoték během měsíce dvakrát a hypotéky od 1,5 milionu korun nabízí za 2,39 procenta. U úvěru od 700 000 do 1 499 000 korun je úrok 2,49 procenta. "Zdarma je například změna výše splátky, změna termínu splácení nebo mimořádná splátka, a to i během fixace. Zdarma je také schválení, poskytnutí a čerpání hypotéky i vedení běžného účtu," říká Jana Karasová z Air Bank.

Wüstenrot zlevnil hypotéky od konce srpna dokonce již třikrát a hypotéky s fixací na tři až sedm let poskytuje s úrokovou sazbou od 2,33 procenta. Moneta Money Bank zlevnila už na začátku září, a to na 2,72 procenta. Equa bank snížila sazby u úvěrů s fixací na pět let o 0,2 procentního bodu na 2,49 procenta.

Také banka Creditas od 1. října snížila úrokové sazby, nyní začínají na 2,09 procenta. I tato banka nabízí možnost předčasného splacení bez sankcí a možnost zvolit si pojištění podle vlastních preferencí.

Výše úvěru u Creditas může dosahovat až 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti s tím, že úvěr může být zajištěn i více nemovitostmi. Kromě hypotéky na vlastní bydlení je v nabídce hypotéka na investici, kdy se zakoupená nemovitost využívá k pronájmu, a také tzv. americká hypotéka, což je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí.

Fio banka snížila hypoteční sazby již popáté v řadě a hypotéky s fixací na pět let nabízí už dokonce se sazbou 1,98 procenta. Ostatní fixace zůstávají beze změny. Hypotéku se zajištěním sazby na jeden rok tak klienti získají od 2,38 procenta, tříletou fixaci od 2,18 procenta. Navíc mohou využít všechny stávající benefity, jako je mimořádná splátka bez poplatků i možnost flexibilního snižování měsíčních splátek díky speciálnímu Hypospořicímu kontu, které je ke každé hypotéce zdarma.

Sberbank má nově sazbu 2,49 procenta ročně pro hypotéku s fixací na pět, sedm a deset let. "V dnešní dynamické době, kdy se úrokové sazby na trhu často mění, je pro klienta výhodné si zvolit delší fixační období. Proto poskytujeme stejně výhodnou klientskou sazbu 2,49 procenta i pro sedmiletou nebo desetiletou fixaci," říká Aleš Karo, šéf retailu Sberbank.



Kromě toho banka poskytuje zpracování úvěru a vedení úvěrového účtu zdarma. Je také možné využít mimořádných splátek v průběhu řádného splácení.

Počty sjednaných hypoték, objem a úroková sazba