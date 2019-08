Hypotéky jsou zase levnější, žadatelů přesto ubylo. Banky zkouší rozhýbat trh akcemi

Úrokové sazby u hypoték dál padají. Podle hypoindexu, který sleduje nabídky většiny bank v Česku, se v červenci průměrné sazby dostaly na 2,68 procenta. Oproti lednu je to pokles o víc než tři desetiny procenta.

V červenci bylo sjednáno 6615 hypoték v objemu za 15,435 miliardy korun. Je to o 504 hypoték méně než předešlý měsíc. Prázdniny jsou spolu se začátkem roku podle statistik nejslabším obdobím na hypotečním trhu.

V meziročním srovnání jsou letos počty klientů nižší, zatímco objemy půjčených peněz vyšší. Jde však jen o 49 milionů, takže letošní červenec kopíruje v podstatě ten loňský s tím rozdílem, že před rokem byly hypotéky ještě levnější a průměrná úroková sazba byla pouze 2,5 procenta.

"Sazby by se měly brzy navyšovat zpět ke třem procentům. S kroky k uvolnění měnové politiky ve světě výrazně klesly výnosy českých státních dluhopisů, jakož i pravděpodobnost, že budou v ČR do pár let výrazně vyšší sazby. Pro banky je tak portfolio kvalitně zajištěných úvěrů, u kterých mají šanci zafixovat si příjmy na delší období, natolik lákavé, že stupňují konkurenční boj i v jinak obchodně klidných měsících," domnívá se Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum, která index sestavuje.

V letošním roce se zatím úvěrům na bydlení nedaří. Za letošních sedm měsíců bylo sjednáno celkem 43 489 hypotečních úvěrů celkem za 99 miliard korun. Oproti celému loňskému roku jde o značný pokles.

Důvodem poklesu zájmu o hypotéky jsou zpřísněné podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů, ale i vysoké ceny nemovitostí, které pravděpodobně v dohledné době klesat nebudou.

Banky chtějí víc úvěrů, nabídkami nešetří

Bankovní přetahovaná o klienty však na hypotečním trhu pokračuje. Výraznou kampaň spouští například Česká spořitelna, která představila svou novinku umožňující poskytnout hypotéku i těm, kteří mají našetřeno jen 10 procent z ceny nemovitosti. Podmínkou však je, že se musí vztahovat na první nákup bytu a cena jednotky nesmí přesáhnout pět milionů korun.

Nejoblíbenější fixace hypoték na 5 a 8 let nabízí banka za 2,74 %, 10leté fixace budou úročeny 2,84 %.

Také Hypotéční banka přišla začátkem července s novou službou, která klientům umožňuje měnit výši měsíčních splátek u hypotečních úvěrů. V případě mimořádných životních situací si klienti mohou snížit aktuální měsíční splátku až o 30 procent a službu je možné využít opakovaně po celou dobu splácení úvěru.

Své hypotéky zlevňuje například i Fio banka, noví zájemci o vlastní bydlení je tak mohou získat s úrokovou sazbou od 2,28 %, zdarma mohou využít mimořádné splátky bez poplatků i možnosti flexibilního snižování měsíčních splátek díky speciálnímu kontu. Aktuálně došlo ke snížení u nejpoptávanějších fixací na 3 a 5 let. Jednoletá fixace zůstává na sazbě od 2,38 %.

Počty sjednaných hypoték

2016 2017 2018 2019 Leden 5 912 8 665 7 783 4 764 Únor 7 782 9 413 7 446 4 961 Březen 9 375 10 388 9 087 6 658 Duben 9 042 8 555 7 896 6 395 Květen 10 831 10 334 7 819 6 977 Červen 12 324 10 822 9 030 7 119 Červenec 7 615 7 213 7 016 6 615 Srpen 9 290 8 509 8 475 Září 9 825 8 235 9 153 Říjen 9 484 8 667 10 590 Listopad 14 386 9 466 8 617 Prosinec 8 684 9 351 6 565

Zdroj: Hypoindex