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Ekonomika

Hypotéky dál zdražují, průměrná sazba se v listopadu přiblížila šesti procentům

ČTK
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Průměrná úroková sazba hypoték na počátku listopadu činila 5,96 procenta, proti říjnu stoupla o 0,17 procentního bodu. Hypotéky zdražovaly osmý měsíc v řadě, jejich sazby jsou nejvýše od ledna 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce.

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Pokud trh začne počítat s tím, že přísnější politika bude pokračovat i v roce 2027, může to na banky vytvářet další tlak ke zdražování úvěrů. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Hypoindex se od březnového minima zvýšil o více než jeden procentní bod. Přesto se podle analytiků Swiss Life Select mohou sazby blížit svému vrcholu, když pozitivním signálem je zejména pokles takzvaných úrokových swapů. Do dalšího vývoje hypotečního trhu vstupuje také měnová politika České národní banky. Ta 5. listopadu zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 0,25 procentního bodu na 4,00 procenta.

„Je však důležité oddělit listopadový růst Hypoindexu od tohoto rozhodnutí. Nabídkové sazby zachycené v listopadovém indexu vycházejí z cenových nabídek bank připravovaných ještě před zvýšením repo sazby. Nelze proto tvrdit, že listopadové zdražení hypoték je přímým důsledkem listopadového kroku ČNB,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

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Pro další vývoj bude podle něj důležité, zda se změní očekávání finančních trhů ohledně dalšího směřování měnové politiky. Pokud trh začne počítat s tím, že přísnější politika bude pokračovat i v roce 2027, může to na banky vytvářet další tlak ke zdražování úvěrů.

„Hypoteční sazby mohou v nejbližších týdnech ještě mírně růst, stále více se ale domnívám, že se blížíme k jejich vrcholu. Pozitivním signálem je především vývoj úrokových swapů, které v posledních dnech klesaly, a to navzdory zvýšení základní úrokové sazby ČNB. Finanční trhy s tímto krokem do značné míry počítaly a zároveň jej mohou vnímat jako potvrzení, že je centrální banka připravena důsledně bránit návratu vyšší inflace,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

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Závěr letošního roku bude především testem odolnosti hypotečního trhu. Banky budou hledat rovnováhu mezi vyššími náklady na financování, ochotou domácností zadlužovat se a snahou udržet objem nově poskytovaných úvěrů. „Výraznější plošné zlevňování zatím nepovažuji za pravděpodobné. Současně ale nelze automaticky předpokládat, že listopadové zvýšení sazeb ČNB povede k dalšímu stejně výraznému zdražení hypoték,“ upozornil Sýkora.

Pro domácnosti tak zůstává hlavní otázkou, jak dlouho se budou hypoteční sazby držet v blízkosti šesti procent a zda se vyšší náklady na financování postupně promítnou také do ochoty Čechů pořizovat si vlastní bydlení. Dopad růstu sazeb je vidět na modelové hypotéce 3,5 milionu korun se splatností 25 let. V březnu při sazbě 4,89 procenta činila měsíční splátka 20 240 Kč. Při listopadové sazbě už je 22 464 Kč. Domácnost tak za stejnou hypotéku zaplatí měsíčně o 2224 korun více, za rok téměř o 26 700 Kč.

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„Sazby blížící se šesti procentům jsou již vrchol toho, co můžeme tento rok čekat. Ani čtvrteční zvýšení sazeb ČNB nebude důvodem zdražování. Naopak po výsledcích voleb v USA se cena peněz lehce propadla, uvidíme, jak dlouho tento stav vydrží. Každopádně není na pořadu dne ani zlevňování,“ řekl ČTK analytik Bidli Daniel Horňák.

I podle místopředsedy představenstva Gepard Finance Davida Eima se zdá, že růst úrokových sazeb již dosáhl svého vrcholu. Upozornil, že cena peněz na trhu v poslední době mírně klesla. „Pokud si to trhy zase nerozmyslí, měl by aktuální stav být argumentem pro ukončení aktuálního zdražování hypoték. O nějakém poklesu úrokových sazeb v tuto chvíli ovšem nemůže být řeč,“ dodal Eim.

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Podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové může růst hypotečních sazeb v posledních měsících postupně prodlužovat dobu hledání kupce, zejména u nemovitostí financovaných hypotékou. „Zatím se ale podle dostupných dat neprodlužuje průměrná doba inzerce nemovitostí, dokonce se doba proti loňsku zkrátila ze 144 dnů na 62 dnů inzerce u bytů,“ podotkla.

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