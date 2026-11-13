Hypotéky dál zdražují. Průměrná měsíční splátka vzrostla na téměř 27 tisíc korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v říjnu hypoteční úvěry za 37,2 miliardy korun, což bylo o pět procent více než v září. Ve srovnání s loňským říjnem jde o pokles o čtyři procenta. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně stouply o dvě procenta na 28,6 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru vzrostly na 5,24 procenta ze zářijových 5,1 procenta.
Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Průměrná uskutečněná úroková sazba u nových hypoték v říjnu je tak o 0,8 procentního bodu výše než sazba 4,48 procenta před rokem, což zvyšuje ilustrativní průměrnou měsíční splátku nové hypotéky o 2000 Kč, tedy přibližně o dvě procenta čistého příjmu žadatele.
Říjnová úroková hypoteční sazba byla o zhruba 0,4 procentního bodu nad říjnovým průměrem relevantních tržních swapových sazeb.
„Hypoteční trh v posledních měsících ovlivňuje růst nákladů na financování, který se promítá i do nabídkových sazeb hypoték. Zajímavé je rozevírání nůžek mezi aktuálně nabízenými sazbami a sazbami, za které se hypotéky skutečně uzavírají. Banky totiž u již přijatých žádostí obvykle garantují sazbu po dobu jednoho až dvou měsíců. Klienti tak ještě uzavírají hypotéky za dřívějších, nižších sazeb a zdražování se do skutečně sjednaných sazeb promítá se zpožděním,“ uvedl šéf hypoték v Air Bank Marek Richter.
Počet nových hypoték v říjnu narostl o 2,7 procenta meziměsíčně na 6154 kusů, což je o devět procent méně než před rokem.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v říjnu stoupl na 8,5 miliardy Kč. To je o pětinu více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce.
Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na téměř 23 procent, tedy nad loňský průměr 21 procent.
Průměrná skutečně nově poskytnutá hypotéka v říjnu sice meziměsíčně nepatrně klesla na 4,66 milionu, ale zůstává o osm procent výše než 4,33 milionu Kč před rokem.
Vyšší průměrná velikost hypotéky na začátku letošního roku, kdy v období března až května dosahovala 4,85 milionu Kč, pravděpodobně odrážela doznívající efekt předzásobení u tzv. investičních hypoték.
Nárůst úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v říjnu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 4200 Kč na 26 900 korun.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Tohle nikdo neudělal šest let. Nosková terčem obdivu, ale i vzteklých výlevů
Linda Nosková při své premiéře vyhrála základní skupinu Turnaje mistryň a stále může pomýšlet na napodobení jedinečného úspěchu Petry Kvitové z roku 2011. S Američankou Jessicou Pegulaovou sice prohrála, zisk jednoho setu jí ale stačil a podle samotné Češky šlo paradoxně o její nejlepší zápas v Indian Wells. Přístup Noskové k duelu vyvolal obdiv, ale i vztek a nepochopení.
ŽIVĚ Evropské země se připojí k dalšímu jednání o Ukrajině, řekl Witkoff
Evropské země se připojí k dalšímu jednání o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině, řekl ve čtvrtek podle agentury Interfax americký zmocněnec Steve Witkoff po schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dodal, že to považuje za velmi důležitou událost.
Většina Čechů podporuje návrat vojny, připravenosti státu na krizi ale nevěří
Návrat povinné vojenské služby podporuje 63 procent Čechů, zatímco pouze 24 procent považuje Českou republiku za připravenou na závažnou bezpečnostní krizi či válku. Vyplývá to z průzkumu Globsec Trends 2026, který se uskutečnil ve 14 zemích Evropy a Severní Ameriky.
Jak zůstat sama sebou i pod tlakem společnosti. Vyšel neobvyklý román Moje nové nové já
Helen Oyeyemi patří k autorkám, u nichž se čtenář nemůže spolehnout na pevnou půdu pod nohama. Její prózy se rády pohybují na pomezí reality, pohádky, absurdity a metafikce; často vyprávějí o identitě, ženství i o tom, jak složitě se člověk vymezuje vůči očekávání okolí. Její nový román Moje nové nové já (Argo), který do češtiny přeložila Hana Zahradníková, tyto rysy přenáší do pražských kulis.
Nová taktika Ukrajinců: masivně zaútočili na rafinérii Lukoilu ve Volgogradu
Při dronovém náletu zemřeli čtyři zaměstnanci průmyslové zóny na jihu Volgogradu, oznámily v pátek ráno podle agentury TASS úřady ve Volgogradské oblasti. Další dva utrpěli zranění.