Lidé se hnali za hypotékami před omezením. V září si půjčili rekordních 21 miliard

Praha - Chystané zpřísnění hypoték bankám v září přineslo nový letošní rekord. Češi se snažili urychlit vyřízení úvěru ještě než od října nová pravidla začnou platit. V září přišlo hypotéku do bank podepsat 9 153 lidí a celkem si napůjčovali skoro 21 miliard korun. Ukázalo to nejnovější statistika Fincentrum Hypoindex, která sleduje vývoj skutečné poskytnutých hypoték.

Rekordní bylo i celé třetí čtvrtletí. Celkově na hypotékách banky lidem půjčily přes 55 miliard korun, což je víc než v loňském i předloňském roce, který byl v dosavadní historii vůbec nejúspěšnějším rokem.

Celý letošní hypoteční rok však novým rekordem pravděpodobně neskončí. Za tři čtvrtletí se objem nových hypoték sice blíží 160 miliardám korun a je tak dokonce vyšší než v rekordním roce 2016. Průměrná hypotéka meziročně vzrostla skoro o 200 tisíc korun a v září přesáhla 2 miliony 273 tisíc korun. Ani to však na překonání dosavadního rekordu stačit nebude.

Od ledna do června totiž objem nových hypoték klesal, protože nemovitostí, na které by lidé dosáhli ubývá, a nových bytů se staví málo. Říjnový výsledek hypoték může být podle analytiků ještě nadprůměrný, protože některé žádosti podané koncem září banky s klienty podepíší v říjnu. "Poté by se však naplno měly projevit nižší objemy nových úvěrů a rostoucí sazby," říká Josef Rajdl, hlavní analytik poradenské společnosti Fincentrum, která statistiku Hypoindex připravuje.

Od října ČNB bankám uložila doposud nejtvrdší omezení hypoték. Výše dluhu žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by zájemce o hypotéku měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

Podle České národní banky lze v určitých případech tyto hodnoty překročit, ale takových úvěrů nesmí být víc než pět procent. Pro zájemce o hypotéku dále platí i omezení na maximální výši úvěru k pořizované nemovitosti, které ČNB postupně zavádí od podzimu 2016. Většina žadatelů potřebuje mít alespoň dvacet procent vlastních zdrojů, aby hypotéku získala.

V průzkumu úvěrových podmínek, který pravidelně čtvrtletně provádí ČNB mezi 21 nejvýznamnějšími bankami, banky v průběhu září avizovaly, že podmínky hypoték budou do konce letošního roku zpřísňovat a očekávají pokles poptávky. Už dříve banky odhadovaly, že kvůli novým požadavkům ČNB na příjem žadatelů o úvěr, klesne počet nových klientů o deset až dvacet procent.

Počty sjednaných hypoték dle Hypoindexu:

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září celkem 2016 5912 7782 9375 9042 10 831 12 324 7615 9290 9825 81 996 2017 8665 9413 10 388 8555 10 334 10 822 7213 8509 8235 82 134 2018 7783 7446 9087 7896 7819 9030 7016 8475 9153 73 705

V září také pokračovalo zdražování hypoték. Průměrná sazba vzrostla na 2,57 procenta ročně. Oproti srpnu to bylo o 0,03 procentního bodu víc. V porovnání s loňský zářím už navýšení přesáhlo půl procentního bodu. Na měsíční splátce hypotéky na jeden milión korun na dvacet let tak noví klienti zaplatí 5 335 korun, což je o 330 korun měsíčně víc než lidé, kteří si ji vzali v září před rokem. Vůbec nejlevnější hypotéky banky nabízely v listopadu a v prosinci 2016, v průměru za úrok 1,77 ročně.

Objemy sjednaných hypoték dle Hypoindexu (v milionech Kč)

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září celkem 2016 12646 14615 17906 17060 20702 23776 15225 18139 19607 159676 2017 17532 18950 21131 17579 21155 22206 14578 18036 17093 168260 2018 16503 15960 19247 16871 16757 19380 15386 18788 20850 159742

V rekordním roce 2016 banky na hypotékách lidem půjčily zhruba 226 miliard korun, za loňský rok to bylo jen skoro stejně.