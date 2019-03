Hypoteční trh se drží při zemi. Banky nepatrně snižují úroky a lákají klienty na akce

Počet uzavřených hypoték v únoru oproti předcházejícímu měsíci mírně vzrostl, průměrný úrok podle aktuálního hypoindexu klesl o setinu procenta na "baťovských" 2,99 procenta. Hypoteční trh na přelomu roku kvůli omezujícím doporučením České národní banky zamrzl a podle aktuálních čísel to vypadá, že na něj jaro zatím nedorazilo.

Druhý měsíc letošního roku si sjednalo hypotéku 4961 klientů, což je o 197 více než v lednu. Průměrná úroková sazba v únoru klesla ze tří procent na 2,99 procenta, takže se v podstatě žádná velká změna nekonala. Objemy ale lehce klesly, a to z lednových 10,93 miliardy korun na 10,88 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelné měsíční statistiky Fincentrum Hypoindex.

"Stejně jako v lednu ani v únoru nepřekročil počet hypotečních úvěrů sjednaných bankami zapojenými do Fincentrum Hypoindexu hranici pěti tisíc. Prozatím se alespoň stabilizovaly úrokové sazby a v současné době jsme se po období jejich zvyšování dočkali u některých bank i zlevnění," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Další vývoj sazeb bude podle něj záviset na letošních krocích ČNB. "Někteří její představitelé sice o dalším zvyšování sazeb mluví, ale s ohledem na ekonomické zpomalení a plány Evropské centrální banky je hlavní otázkou, zda nakonec nezvolí spíše delší přestávku," dodává Rajdl.

"Teď se úroky hypoték korigují. Nabídkové sazby jsou už nižší než na přelomu roku a znovu začínají dvojkou. Klient může už dostat úrok i 2,7 či 2,8 procenta," řekl Aktuálně.cz Jiří Feix, šéf Hypoteční banky.

Podle makléřské společnosti Golem Finance, která průměrné nabídkové sazby hypoték sleduje, klesají už druhý měsíc v řadě.

"Primárním impulzem byl výrazný pokles sazeb na mezibankovním trhu, ke kterému došlo v závěru loňského roku. Bankám tím zlevnily peníze a s ohledem na propad zájmu o hypotéky tím jejich soupeření může být ještě intenzivnější," říká Libor Ostatek z Golem Finance.

Současná nižší úroveň úroků pod třemi procenty by nemusela být jen krátkodobým povzbuzením, jak probudit nový zájem o hypotéky. Zatímco ještě zkraje roku bankéři očekávali, že ČNB v březnu zvýší svou základní sazbu, od níž odvíjejí cenu úvěrů, teď jsou zdrženlivější.

"Ta pravděpodobnost, že ČNB k tomu přikročí, je nízká, což dává prostor i příznivějšímu vývoji úroků hypoték. Celoročně budou úroky hypoték spíš stagnovat nebo růst jen mírně," říká Feix.

Počty sjednaných hypoték

2016 2017 2018 2019 Leden 5 912 8 665 7 783 4764 Únor 7 782 9 413 7 446 4 961 Březen 9 375 10 388 9 087 Duben 9 042 8 555 7 896 Květen 10 831 10 334 7 819 Červen 12 324 10 822 9 030 Červenec 7 615 7 213 7 016 Srpen 9 290 8 509 8 475 Září 9 825 8 235 9 153 Říjen 9 484 8 667 10 590 Listopad 14 386 9 466 8 617 Prosinec 8 684 9 351 6 565

V meziročním srovnání byl loňský únor o poznání silnější. Před rokem bylo sjednáno 7446 hypoték v objemu za 15,96 mld. korun. A zatímco v lednu průměrná hypotéka dosáhla rekordních 2 294 216 korun, v únoru klesla na 2 193 207.

Česká národní banka v březnu přišla s další regulací. Tentokrát se týká předčasného splacení hypotečního úvěru. Podle ČNB klient může hypotéku splatit kdykoli, a to téměř zdarma. Podle analytika Rajdla ale právě tento krok může hypotéky zdražit a znepřístupnit. A to tím, že banky riziko předčasného splacení promítnou do úrokových sazeb, aby si hrozící ztráty vynahradily.

Česká národní banka zpřísňuje podmínky poskytování hypoték od podzimu 2016, kdy nejprve doporučila zakázat stoprocentní hypotéky. V dubnu roku 2017 pak bankám uložila doporučení, aby neposkytovaly hypotéky nad 90 procent hodnoty pořizované nemovitosti, a omezila i hypotéky nad 80 procent hodnoty nemovitosti.

Těch banky mohou poskytnout jen do 15 procent z celkového objemu uzavřených hypoték. Od října zase výše celkového zadlužení žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně jeho výdaje na splátky všech jeho úvěrů nesmí překročit 45 procent jeho měsíčního příjmu.

Banky zlevňují a chystají akce

Podle odhadů se v březnu pravděpodobně dočkáme snížení průměrné úrokové sazby. Některé banky se rozhodly hypotéky zlevnit a nalákat tak klienty. Česká spořitelna již od 25. února snížila úroky u hypoték. U fixací na jeden rok až pět let jsou hypotéky levnější o 0,1 procentního bodu a fixace na osm až 20 let o 0,2 procentního bodu. Banka tedy pětileté a osmileté fixace poskytuje za 3,09 procenta a jednoleté od 4,09 procenta. Desetileté fixace mají stejnou sazbu jako tříleté fixace, a to 3,19 procenta.

Další banky se postupně přidávají. Například Equa bank od 12. března snížila úrokové sazby hypoték až o 0,2 procentního bodu. Levnější hypotéky platí pro hypoteční úvěry na výstavbu nebo koupi domu či bytu a na refinancování hypoték. Akce bude trvat ale jen měsíc, do 15. dubna 2019.

Air Bank zlevnila od března úrokové sazby u úvěrů od 1,5 milionu korun z 3,19 procenta na 2,99 procenta. O dvě desetiny procenta klesly i úroky u nižších úvěrů na bydlení.

Wüstenrot hypoteční banka v půlce března snížila úrokovou sazbu hypotečních úvěrů s fixací na sedm let o 0,2 procentního bodu na 2,88 procenta. Stejnou sazbu získají klienti Wüstenrot u hypoték s fixací na tři, pět a sedm let.

Raiffeisenbank nabízí mimořádný bonus ve výši 5000 Kč, a to až do 28. června. Banka navíc nabízí sjednání úvěru s pomocí takzvaného vzdáleného hypotečního poradce, díky kterému lze vše řešit z domova.