Hypotéky zdražují nejrychleji za posledních 10 let, zájem o ně výrazně oslabuje

V prosinci loňského roku hypoteční úvěry zase podražily. Průměrná úroková sazba vzrostla na 2,91 procenta a zažila tak nejrychlejší nárůst za posledních 10 let. Rostoucí sazby a vánoční svátky přilákaly do bank pro hypotéku na konci roku méně lidí než v listopadu.

Vyplývá to z pravidelné měsíční statistiky Fincentrum Hypoindex. Rychleji rostly sazby naposledy v létě roku 2008, kdy ale průměrně dosahovaly rekordních hodnot. Tehdy si lidé půjčovali na bydlení s úrokovou sazbou kolem 5,8 procenta.

"V závěru minulého roku již banky neměly žádný důvod otálet se zvyšováním sazeb a průměrné sazby se velmi rychle přiblížily k tříprocentní hranici. Objemy hypotečních úvěrů zůstávají relativně silné díky stále rostoucím cenám nemovitostí," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

V posledním měsíci roku 2018 bylo sjednáno 6565 hypotečních úvěrů, což je o 2052 smluv méně než v listopadu, a dokonce o čtyři tisíce smluv méně než v říjnu.

Počty sjednaných hypoték

2016 2017 2018 Leden 5912 8665 7783 Únor 7782 9413 7446 Březen 9375 10 388 9087 Duben 9042 8555 7896 Květen 10 831 10 334 7819 Červen 12 324 10 822 9030 Červenec 7615 7213 7016 Srpen 9290 8509 8475 Září 9825 8235 9153 Říjen 9484 8667 10 590 Listopad 14 386 9466 8617 Prosinec 8684 9351 6565

Půjčujeme si méně, ale vyšší částku

Počty podepsaných hypotečních úvěrů klesly i v meziročním srovnání. V prosinci 2017 jich bylo sjednáno 9351, tedy o 2786 více než ze minulý měsíc.

Stejně jako počty klesly meziročně i objemy. V prosinci 2018 si lidé přes hypoteční úvěry půjčili 14,935 miliardy korun, což je o 4,56 miliardy méně než v listopadu loňského roku. V meziročním srovnání je pokles ještě výraznější. V prosinci roku 2017 si lidé sjednali hypotéky v objemu 20,138 miliardy korun.

Během celého roku rostla průměrná výše hypotéky. V prosinci 2018 pak dosáhla 2 274 871 korun.

Objemy hypoték v milionech korun

2016 2017 2018 Leden 12 646 17 532 16 503 Únor 14 615 18 950 15 960 Březen 17 906 21 131 19 247 Duben 17 060 17 579 16 871 Květen 20 702 21 155 16 757 Červen 23 776 22 206 19 380 Červenec 15 225 14 578 15 386 Srpen 18 139 18 036 18 788 Září 19 607 17 093 20 850 Říjen 18 785 17 940 24 284 Listopad 29 683 19 460 19 495 Prosinec 17 665 20 138 14 935

Banky nečekají na jaro, některé nabízejí slevu už teď

Některé banky nečekají na tradiční jarní hypoteční akce a zlevňují hypotéky už teď. Například Hypoteční banka se ke svému jedenáctému výročí pustila do krátké slevové akce. Od 11. ledna banka snížila na 11 pracovních dnů úrokovou sazbu o 0,11 procenta. Hypotéku s fixací na pět let tedy banka do 25. ledna nabídne za 3,28 procenta.

Také UniCredit Bank od 10. ledna snížila úrokové sazby u hypoték. Všechny fixace do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV) včetně desetileté fixace i variabilní sazby banka nově nabízí za 2,59 procenta p. a.

Souhrnné údaje Fincentrum Hypoindexu, prosinec 2018

Doba fixace Všechny fixace Fincentrum Hypoindex 2,91 % Změna oproti minulému období (b. p.) 13 Počet nových hypoték 6565 Objem nových hypoték 14,935 mld. Kč Průměrná výše hypotéky 2 274 871 Kč Měsíční splátka 1 mil. na 20 let 5503 Kč Měsíční splátka 1 mil. na 15 let 6865 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi 55 % Podíl úvěrů na výstavbu 20 % Podíl ostatních úvěrů 25 %

Podle odborníků se dá očekávat další ochlazování zájmu o hypotéky. Důvodem budou přísnější podmínky jejich získání a právě pokračující růst úrokových sazeb.

Česká národní banka zpřísňuje podmínky poskytování hypoték od podzimu 2016, kdy nejprve doporučila zakázat stoprocentní hypotéky. V dubnu roku 2017 pak bankám uložila doporučení, aby neposkytovaly hypotéky nad 90 procent hodnoty pořizované nemovitosti, a omezila i hypotéky nad 80 procent hodnoty nemovitosti. Těch banky mohou poskytnout jen do 15 procent z celkového objemu uzavřených hypoték.

Od letošního října musí navíc žadatel o hypotéku splnit i další podmínky. Výše celkového zadlužení žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně jeho výdaje na splátky všech jeho úvěrů nesmí překročit 45 procent jeho měsíčního příjmu. Banky smí tyto hodnoty překročit jen výjimečně, a to jen do pěti procent ze všech poskytovaných hypoték.

Hypoindex hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Sleduje úrokové sazby, za které jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Sleduje též objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Moneta Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Sberbank CZ, UniCredit Bank a Wüstenrot hypoteční banka.