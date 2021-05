V Česku se v prvním čtvrtletí ubytovalo 282 tisíc hostů, meziročně o 91 procent méně

V hotelech, penzionech a kempech v Česku se v letošním prvním čtvrtletí ubytovalo 282 tisíc lidí, proti loňsku o 91,1 procenta méně. Kvůli epidemii koronaviru se snížil také počet noclehů o 88,2 procenta na 1,1 milionu nocí. Čísla v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Ubytovací služby byly letos kvůli epidemii omezené po celé první čtvrtletí, loni restrikce začaly s počátkem šíření nákazy platit až během března. "Omezení poskytování ubytovacích služeb z důvodů pandemie trvá již více než rok," poukázal vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ Pavel Vančura.

Počet ubytovaných ze zahraničí od ledna do konce března klesl o 96,3 procenta, domácích hostů ubylo o 86,4 procenta. Návštěvnost hotelů se snížila o 91,5 procenta, do penzionů přijelo o 87,3 procenta hostů méně a ostatní zařízení hlásí pokles o 92,5 procenta.

Zahraničních návštěvníků přijelo výrazně méně než před rokem ze všech hlavních sledovaných zemí. Ze zhruba 56 000 zahraničních hostů tvořili největší část Slováci, ale s meziročním poklesem o víc než 88 procent na 12 000 ubytovaných.

"Němců se ubytovala jen dvě procenta a Poláků čtyři procenta loňské návštěvnosti v prvním čtvrtletí. Rovněž počty příjezdů jiných hostů ze zahraniční nedosahují ani desetiny loňských výsledků," uvedl ČSÚ.

Noclehů lidí ze zahraničí ubylo v prvních třech měsících roku o 96,1 procenta, u domácích hostů se počet snížil o 81,2 procenta. Hotely hlásí pokles počtu přenocování o 90 procent a penziony o 89 procent.

"Koronavirová krize dopadla také na lázeňská ubytovací zařízení," upozornil ČSÚ. Lázně sice byly otevřené, ale mohly poskytovat pouze péči hrazenou pojišťovnami, nikoliv samoplátci. Noclehů lidí z ČR tak v lázeňských hotelech a penzionech meziročně ubylo o 53 procent. Do lázní přijelo o 68 procent méně domácích hostů než před rokem.

V krajích se počet ubytovaných v prvním čtvrtletí pohybuje mezi třemi až 17 procenty loňských čísel. Do ubytovacích zařízení v Praze zavítalo 82 109 turistů. V meziročním srovnání to představuje propad o 92,9 procenta. V hotelech, penzionech a kempech ubylo hlavně zahraničních hostů, jejichž počet v metropoli klesl o téměř 97 procent. Z Česka přijela do hlavního města necelá čtvrtina návštěvníků oproti prvnímu kvartálu loňského roku.

Oborům spojeným s cestovních ruchem se také v letošním prvním čtvrtletí propadly tržby nejvíce ze všech poskytovatelů služeb. Konkrétně cestovním kancelářím nebo ubytovacím zařízením se tržby meziročně snížily o více než 70 procent, vyplývá z dat ČSÚ. Nižší tržby v oblasti služeb zaznamenala všechna odvětví služeb s výjimkou informačních a komunikačních činností.

