Pětina hotelů bude na prodej, zbytek zlevní. Covid lůžka drtí chaos, pronájmy nestačí

Koronavirus zasáhl hoteliéry tvrdě. Ještě nedávno o dočasném uzavření uvažovalo 47 procent hotelů v Praze a 30 procent v regionech. Teď musí kvůli novým restrikcím prakticky zavřít všechny. Ubytovat mohou jen korporátní klienty či lidi v karanténě. Některé hotely alespoň částečně pokryjí ztráty dlouhodobým pronájmem i nabídkou úprku "z pekla home officu". Mezitím se řeší zavedení "covid lůžek".

Hotely jsou na zahraničních turistech dlouhodobě závislé, zejména v české metropoli. V srpnu jich do českých hotelů přijelo meziročně o 67 procent méně. Zatímco minulý rok se jich zde ubytoval téměř milion, letos jich bylo jen přes 318 tisíc.

"Hoteliéři jsou na dně a mnozí z nich skončí. Již se objevují nabídky zahraničních investorů, kteří by chtěli české hotely nakupovat se slevou," popisuje situaci na trhu ekonom BH Securities Štěpán Křeček. "Někteří hoteliéři těmto nabídkám odolají, ale pro jiné to může být poslední šance, jak opustit toto odvětví bez dluhů. Odhadoval bych, že pětina pražských hotelů změní vlastníky," říká.

Na druhou stranu se ale v srpnu v hotelech ubytovalo o 17 procent více Čechů, v létě se tak podařilo ubytovacímu sektoru mírně zotavit. Ovšem na začátku října s novými restrikcemi vlády následoval další propad.

Ilustrovat to lze například na poklesu plateb kartou - zatímco u ubytování v českých hotelech, penzionech a kempech vzrostly v létě kartové transakce meziročně o 55 procent, počátkem října už šlo o 19procentní propad, ukazují aktuální čísla České spořitelny.

"Zde má dobrovolné sociální distancování výrazně silnější dopad. Gastro sektor a sektor ubytování pravděpodobně čekají podobné poklesy jako během jarního lockdownu: pro připomenutí, první dva týdny jarního lockdownu poklesly platby kartou v restauracích o 51 procent a za ubytování o 87 procent," upřesňuje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Podle dat rezervačního portálu Booking.com se obsazenost českých hotelů na začátku října pohybovala mezi 30 a 40 procenty. Hoteliéři se mezitím snažili klientelu v omezených podmínkách zaujmout netradičními službami.

Někteří se tak přeorientovali na rodinné pobyty, ve kterých členům domácnosti "zpříjemňovali" izolaci. Podle vyhledávače dovolených Explorio.cz nabízeli fungující restaurace (ty hotelové mají totiž výjimku z vládních opatření), stabilní internet či bezpečné prostředí.

Jiné hotely transformovaly své služby pro práci na dálku a hodlají je nabízet i nadále. "Aktuálně nabízíme možnost Out of Home Office - což je nabídka pro všechny, kdo potřebují třeba jenom na jeden den opustit 'peklo home officu'. Tedy je to zaměřené jak na dospělé hosty, tak na studenty. Tito všichni uvítají jeden nebo i více dní mimo domácí kancelář," popisuje pro Aktuálně.cz spolumajitel Asten Hotels Jiří Gajdošík, který provozuje hotely v Praze a ve Špindlerově Mlýně.

Už na jaře si přitom bylo možné dlouhodobě pronajmout hotelové pokoje k bydlení - i s touto službou hodlají hoteliéři pokračovat. "Tedy na dobu minimálně měsíc a až po dobu šesti měsíců za cenu příznivější a odpovídající realitnímu trhu s pronájmy bytů," upřesňuje Gabriela Zmeková z obchodního oddělení provozovatele Jan Hotels s tím, že dlouhodobá ubytování nespadají do režimu hotelových služeb.

Často je podle Zmekové využívají klienti, kteří z nějakého důvodu přišli o bydlení a hledají přechodné, nebo klienti, kteří své bydlení rekonstruují. "Či hosté, kteří dojíždějí do Prahy za prací a vyplatí se jim pořídit si tento způsob bydlení. A pak také studenti vysokých škol," dodává.

Uzavření hotelů chápeme, ale chceme pomoc

Od 22. října do 3. listopadu jsou podle nového nařízení ubytovací zařízení uzavřena "pro rekreační účely". K dispozici jsou nadále jen hostům na služebních cestách nebo lidem v karanténě.

Koho mohou hotely ubytovat? osoby za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti;

osoby, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

cizince do doby opuštění území České republiky a cizince s pracovním povolením na území České republiky;

osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa;

osoby, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit;

poskytovatele zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova;

osoby za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.

Schválené omezení volného pohybu podle Asociace hotelů a restaurací ze samé podstaty znamená zastavení cestovního ruchu jako celku. Rezervace budou muset být zrušeny především v některých ubytovacích zařízeních na horách, která měla být na nadcházející podzimní prázdniny obsazena v průměru z 10 procent.

"Naše dva hotely ve Špindlerově Mlýně byly nastávajících cca 12 dní v podstatě plné díky nadcházejícím prázdninám. Takže se bavíme o ztrátě tržeb ve výši cca 3,5 milionu korun," vypočítává Gajdošík za Asten Hotels.

"Co se týká omezení ubytovacích služeb, rozhodnutí podporujeme za předpokladu, že stát všem zasaženým podnikatelům adekvátně pomůže. Cestovní ruch odvádí do státního rozpočtu ročně 300 miliard korun, takže v době, kdy je na kolenou, je zcela legitimní, aby část prostředků získaly tyto daňové subjekty zpět a měly tak šanci zachránit pracovní místa a udržet své podniky," uvádí prezident asociace Václav Stárek.

Z podpory je pro hotely a restaurace klíčové zachování programu Antivirus s plnou náhradou mezd do konce roku. Obnoven by ale měl být i program Covid ubytování.

Zejména v Praze lze kvůli dopadům pandemie na ubytovací sektor do budoucna očekávat zlevňování ubytovacích služeb. "Mnohé luxusní hotely v centru Prahy nabízejí měsíční pobyty včetně snídaní za méně než 1000 eur. Méně luxusní hotely si účtují kolem 350 korun na den, což je méně, než bývalo obvyklé v nájemních bytech," popisuje ekonom Křeček.

Covidová lůžka "v plenkách"

Zatímco hotely řeší nedostatek klientely, nemocnicím se začínají plnit kapacity. Zástupci hotelů se proto s ministerstvem zdravotnictví dohodli, že jim budou připraveni poskytnout své ubytovací kapacity.

Využití hotelových kapacit má na starosti Ústřední krizový štáb spolu s Hasičským záchranným sborem. Celý systém pomoci je však stále "v plenkách".

Podle tiskové mluvčí Nicol Studené z Hasičského záchranného sboru se nejprve řeší akutní následná péče, pak přesun do lázní a teprve potom hotely. "V tuto chvíli nemáme moc konkrétních odpovědí… Sami čekáme na informace z ministerstva zdravotnictví a na domluvu o dalším postupu," říká Studená.

Nikdo nic neví

Také samy hotely potvrzují, že odezvu od státu ani po jejich nabídce nemají. "Nabídl jsem k dispozici jak pro postižené covidem-19, tak i pro možnost karantény tři hotely a zároveň jsem nabídl pražskému magistrátu jeden hotel. Prozatím jsem neobdržel žádnou zpětnou reakci," popisuje pro Aktuálně.cz generální ředitel Sivek Hotels Viliam Sivek.

Podnikatelé v ubytovacím byznysu přitom podle Stárka z Asociace hotelů a restaurací dávají k dispozici na 3000 pokojů po celém Česku a 1000 v Praze.

"S ministerstvem jsme se dohodli, že tyto kapacity můžeme uvést do provozu během sedmi dní, pokud to bude potřeba," říká Stárek. I ten ale komunikaci se státem popisuje jako chaotickou.

Nejasné podmínky u takzvaných covidových lůžek přitom mohou hotely s nabídkou volné kapacity snadno odradit. "Státu jsme žádnou pomocnou ruku nenabídli, protože stát zatím vůbec nedokázal definovat, za jakých podmínek by takovéto pobyty probíhaly," vysvětluje za Asten Hotels Gajdošík.

"Jednali jsme o tom s Asociací hotelů a restaurací, nicméně ani ona zatím žádné definice od státu neobdržela. Jasnou představu ale nemáme ani my, protože ten požadavek musí vyjít od toho, kdo tu potřebu má, tedy státu," dodává.

Dva hotely na kraj

Podle Hasičského záchranného sboru, který se zase odkazuje na informace Ústředního krizového štábu, jsou v plánu dva hotely na kraj s kapacitou 50 až 100 osob. První hotel je pro negativní osoby a druhý je pro případ, kdy se v hotelu vyskytne pozitivní osoba.

Do hotelu druhého typu ovšem mají podle Ústředního krizového štábu směřovat pouze pozitivní a bezpříznakoví pacienti nevyžadující lékařskou péči. Kromě dvou vytipovaných hotelů budou v záloze ještě další dva pro případ potřeby. Pobyt si přitom mají hradit samoplátci.

Mluvčí Hasičského záchranného sboru nicméně ani přes opakovanou urgenci pro on-line deník Aktuálně.cz neuvedla, zda a případně jak se bude tento plán na covidová lůžka měnit po čtvrtečním omezení ubytovacích služeb.

Stárek z asociace zdůrazňuje, že podnikatelé tohoto sektoru neberou covidová lůžka jako výdělečnou činnost. Kdyby hoteliéři poskytli své kapacity státu, jejich náklady se sotva pokryjí. Zároveň by kvůli tomu museli pro veřejnost zavřít.