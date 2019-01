Ukrajincům zaručíme vyšší minimální mzdu než Čechům, plánuje úřad. Firmy nesouhlasí

Hospodářská komora odmítá záměr mzdově zvýhodňovat pracovníky z Ukrajiny. Novinářům to řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Záměr podle něj odporuje principu rovných podmínek. V návrhu na zvýšení ročních kvót pro režim zrychleného přijímání kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny se podle komory objevil návrh, aby ukrajinským pracovníkům byla povinně zaručena vyšší mzda než českým pracovníkům na stejných pozicích.

V návrhu, který podle Dlouhého předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a odboráři, stojí, že měli pracovníci z Ukrajiny dostávat 1,2násobku zaručené mzdy nebo mzdový medián v dané profesi. "Považuji to za tlak odborářů," dodal Dlouhý.

"Požadovali jsme zavedení vládou regulovaného režimu na zrychlené zaměstnávání pracovních sil z Ukrajiny, abychom pomohli zaměstnavatelům řešit akutní nedostatek pracovníků. S úmyslem mzdově zvýhodňovat tyto pracovníky před českými zaměstnanci ale nesouhlasíme, na pracovištích by měli mít zaměstnanci rovné podmínky bez ohledu na to, odkud pochází," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Například stavební a provozní elektrikář má zaručený příjem v páté platové třídě 19 850 korun, ukrajinský pracovník by měl ale podle komory nárok pobírat nejméně 23 820 korun, tedy 1,2 násobek zaručené mzdy. V případě uplatnění mediánu by rozdíl mezi pracovníkem z Ukrajiny a českým zaměstnancem byl ještě výraznější, činil by 7634 korun.

Zvýhodňování jedné skupiny zaměstnanců zavedením speciálních mzdových limitů už podle komory podpořila dopisem předsedovi vlády ministryně práce Maláčová s tím, že je chce co nejrychleji uvést v praxi. Komora se proti takovému znevýhodňování českých zaměstnanců postavila už při jednání tripartity a také jej odmítne v meziresortním připomínkovém řízení.

Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje na to, že trh práce se nachází v situaci, která v historii ČR nemá obdoby. Zaměstnavatelé postrádají přibližně o dvě stě tisíc pracovníků více než na hospodářském vrcholu před deseti lety. Firmám dnes podle komory chybí reálně už 440 tisíc zaměstnanců. Komora proto jedná s vládou, aby zdvojnásobila na čtyřicet tisíc roční kvótu pracovníků v Režimu Ukrajina

Navýšení kvót si vyžádá náklady sto milionů korun ročně. Podle propočtů komory se díky daním a odvodům čtyřicet tisíc pracovníků z Ukrajiny zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně stonásobně, tedy o deset miliard korun ročně. "Podstatnější ale je, že ačkoliv je to kapka v moři, podniky nebudou muset tolik odmítat zakázky," podotkl Dlouhý.