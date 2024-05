Horší jak za časů Franze Josefa. Sudetští Němci kritizují dopravní spojení do Česka

Sudetští Němci na svém sjezdu v bavorském Augšpurku tvrdě kritizovali stav dopravního spojení mezi Bavorskem a Českou republikou. Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt uvedl, že spolkové vlády propojení s Českem dlouhodobě zanedbávají. Stejně se vyjadřují i představitelé bavorské vlády včetně zemského premiéra Markuse Södera.

"Když jedu ze Štrasburku do Paříže, tak to vlak ujede za jednu hodinu a šestačtyřicet minut," řekl Posselt o trase dlouhé asi 440 kilometrů. Pokud se lidé rozhodnou jet vlakem z Prahy do Mnichova, tak na 410kilometrovou cestu potřebují zhruba šest hodin. "Člověk potřebuje více trpělivosti než za časů císaře Františka Josefa," napsal k tématu sudetoněmecký deník Sudetendeutsche Zeitung.

Po 35 letech od pádu železné opony a 20 let od vstupu Česka do Evropské unie je podle Posselta neúnosné to, jak Berlín dopravní spojení s českými zeměmi zanedbává. "Potřebujeme okamžitě dopravní program středoevropského sjednocení a také častější a rychlejší vlakové spoje do Prahy," řekl. Zlepšení požaduje Posselt i na železnici do Chebu.

Posselt zmínil nedávné problémy na lince z Mnichova do Prahy, kdy policie musela vyklidit přeplněný vlak. "A to jen kvůli tomu, že se v Praze konaly tři koncerty," uvedl.

O špatném železničním propojení Česka a Bavorska hovořil Posselt již v pátek na tiskové konferenci před začátkem sjezdu. "Je to ostuda, opravdová ostuda," řekl.

Na zrychlení elektrifikace a modernizace tratí v česko-německém příhraničí apelují také představitelé hospodářských komor a samospráv z obou stran hranic Česka, Bavorska a Saska. Na počátku května podepsali společnou deklaraci, ve které vybízejí české i německé spolkové ministerstvo k elektrifikaci tras mezi Drážďany a Zhořelcem a mezi Chebem a městem Marktredwitz a také k dokončení takzvané frankosaské magistrály mezi Norimberkem a Marktredwitzem. Česko mezitím modernizuje trať z Plzně přes Domažlice k hranici s Bavorskem.