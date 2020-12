Hornbach nenabídne pyrotechniku, Penny zařadil tiché ohňostroje

Společnost Hornbach od letošního roku zákazníkům nenabídne žádnou zábavní pyrotechniku. Důvodem je ochrana zvířat a životního prostředí i zamezení úrazů, které by mohla způsobit. Řetězec Penny dříve informoval, že letos zařadí do sortimentu tzv. tiché ohňostroje, které vydávají světelné efekty bez nadměrného hluku. Do budoucna jimi chce běžnou pyrotechniku zcela nahradit.

Hornbach se podle svého marketingového ředitele pro ČR a Slovensko Davida Koláře rozhodl, že zábavní pyrotechnika nepatří mezi zboží, které chce zákazníkům nabízet. Chce být partnerem pro řemeslníky, stavebníky a další zájemce, kteří chtějí uskutečnit své projekty a stavitelské plány. Hornbach se podle něj navíc dlouhodobě věnuje problematice životního prostředí a udržitelnosti. Kromě negativních důsledků pyrotechniky na zvířata, nelze opomenout odpad, který po odpalování v ulicích zůstává. Související Zákaz nebo povolení pro profesionály. Praha řeší, jestli omezit užívání pyrotechniky Iniciativu společnosti Hornbach vítá Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a doufá v to, že nezůstane ojedinělou. "Zábavní pyrotechnika způsobuje zvířatům, ať už divokým či domácím, svým hlukem obrovské utrpení. A je nebezpečná i člověku. Nejen neopatrným zacházením, ale i extrémně jedovatými zplodinami, které uvolňuje do ovzduší," mluvčí ČSOP Petr Stýblo. Pozitivně krok hodnotí také Česká ornitologická společnost, podle její mluvčí Věry Sychrové je hodný následování. Penny Market ve svých prodejnách nabídne 11 produktů s označením "tišší pyrotechnika". Sortiment chce rozšiřovat tak, aby v blízké budoucnosti prodával jen tento typ pyrotechniky, uvedl vedoucí nákupu Penny Petr Chmelař. Používání pyrotechniky upravují vyhlášky měst a obcí. Například pražští zastupitelé v listopadu schválili novelu vyhlášky o jejím používání na Silvestra a Nový rok. Zakázáno bude v památkové rezervaci, přírodních parcích a chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení. Město dosud regulovalo pouze pořádání ohňostrojů. Na silvestrovské oslavy loni podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit 41 procent Čechů plánovalo nákup zábavní pyrotechniky. Spolu s dekoracemi za ni v průměru vydali 470 korun.