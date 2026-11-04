Horko může připravit o práci miliony lidí. Ohroženy jsou hlavně dva kontinenty

Rostoucí teploty a pracovní stres z horka mohou do roku 2040 v šesti zemích způsobit ztrátu milionů pracovních míst a způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. Vyplývá to ze studií Mezinárodní organizace práce (ILO), jež zkoumaly dopady klimatických změn v Etiopii, Ghaně, Libanonu, na Maledivách, v Senegalu a na Srí Lance.
Studie modelují několik scénářů podle toho, do jaké míry se v příštích letech podaří snížit emise skleníkových plynů. Největší ztráty zaměstnanosti při nízkoemisním scénáři hrozí v Etiopii, kde by mohlo zaniknout 1,78 milionu pracovních míst. V Ghaně by jich mohlo být 550.000, na Srí Lance 145.000, v Senegalu 129.000, v Libanonu 21.700 a na Maledivách 2400. Roční ztráty hrubého domácího produktu (HDP) by v Etiopii mohly dosáhnout 33,3 miliardy dolarů (zhruba 724,44 miliardy Kč).
Při vysokoemisním scénáři by do roku 2060 mohly být ztráty ještě výraznější. V Etiopii hrozí zánik pěti až šesti milionů pracovních míst, na Maledivách 5500 až 6100. Roční ztráty HDP by v Etiopii mohly dosáhnout 79,4 až 310,3 miliardy dolarů, na Maledivách 1,6 až 1,7 miliardy dolarů.
Dopady horka jsou obzvláště výrazné v odvětvích s vysokým podílem venkovní a fyzicky náročné práce, například v zemědělství, stavebnictví, rybolovu a dopravě. Podle ILO, která je specializovanou organizací OSN, jsou nadměrnému horku na světě vystaveny 2,4 miliardy pracovníků. Téměř 19.000 úmrtí ročně souvisí s prací v nadměrném horku.
"Každé odvětví a každé pracoviště bude těžit z přizpůsobení pracovních podmínek tepelnému stresu," uvedl hlavní autor studií Andreas Floris. Ochrana zaměstnanců podle něj může pomoci nejen jejich zdraví, ale i produktivitě podniků.
ILO proto doporučuje opatření v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, posílení sociální ochrany a vytváření ekonomiky odolné vůči klimatickým změnám.
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