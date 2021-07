Home office u moře. Přehled ukazuje, které destinace jsou teď pro nomády nejlákavější

Vláda nejlidnatějšího indického státu Uttarpradéš chce odradit rodiny od toho, aby měly více než dvě děti. Podle jejího návrhu zákona by rodiny s třemi a více dětmi nedosáhly na sociální podporu. Vláda chce také podpořit dobrovolnou sterilizaci žen, uvedla agentura Reuters. Na rozdíl od sousední Číny v Indii neexistují na celostátní úrovni politiky regulující růst obyvatelstva.

Vláda státu Uttarpradéš tvrdí, že růst populace je nutné zmírnit kvůli omezeným přírodním a ekonomickým zdrojům. Pokud zákon schválí zákonodárci, rodinám s více než dvěma dětmi hrozí odebrání sociálních dávek a podpory. Rodiče by se navíc nemohli ucházet o zaměstnání ve veřejné správě. Vláda chce také podpořit dobrovolnou sterilizace žen, které již měly dvě děti. Pokud by zákrok postoupily, mohly by například získat zvýhodněné půjčky na pořízení bydlení či slevy na daních a platbách za komunální služby.

Podobný návrh zákona nedávno představila vláda dalšího indického státu Asámu. Obě vlády vedou představitelé Indické lidové strany (BJP) premiéra Nárendry Módího. Strana je blízká hinduistickému nacionalismu. Podle představitelů státu Asám je cílem nového zákona snížit porodnost muslimské menšiny. Uttarpradéš má na svém území rovněž velkou muslimskou menšinu.

Odborníci odhadují, že Indie by se po roce 2027 mohla stát nejlidnatější zemí na světě. Na celostátní úrovni Indie nikdy nezavedla politiky vedoucí k snižování růstu populace jako sousední Čína, kde platila politika jednoho dítěte. Ta byla zrušená v roce 2015 a v květnu letošního roku čínské úřady ohlásily, že sezdaným párům umožní mít až tři děti. Rozhodnutím úřady reagují na prudký pokles porodnosti, který Čína zaznamenává v posledních letech.