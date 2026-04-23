Hollywoodská fúze za 2,3 bilionu: Paramount převezme svého rivala

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun). Informovaly o tom agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Transakci ještě budou schvalovat regulační orgány, a to nejen ve Spojených státech, ale také například v Evropské unii. Proti spojení podniků se staví řada herců, režisérů, scénáristů a dalších lidí z filmového a televizního průmyslu. Otevřený dopis odmítající fúzi podepsaly přes čtyři tisíce lidí, včetně třeba herce Joaquina Phoenixe či herečky Glenn Closeové, píše agentura Bloomberg.
Zákonodárci z obou stran amerického politického spektra vyjádřili obavy, že jakákoli dohoda o převzetí společnosti Warner Bros by mohla vést k menšímu výběru a vyšším cenám pro spotřebitele. Provozovatelé kin se zase strachují, že sloučení velkých hollywoodských studií může znamenat úbytek pracovních míst a méně filmů uváděných do kin.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Součástí skupiny jsou rovněž kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta dlouhodobě čelí kritice ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa za své zpravodajství.
Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, úřady fúzi schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.
Mohlo by Vás také zajímat:
