Hodnotnější než Obamovi nebo Beyoncé. Královnina "firma" vybudovala značku za biliony

Hlavní cenu Zlatého lva si z letošního festivalu v Benátkách odváží dokumentární film americké režisérky Laury Poitrasové All the Beauty and the Bloodshed (Všechna ta krása a zabíjení), který pojednává o opioidové aféře v USA. Oznámila to porota, která vybírala z 23 filmů v hlavní soutěži.

Stříbrného lva za režii dostal Ital Luca Guadagnino za kanibalskou romanci Bones and All. Velkou cenu poroty dostalo francouzské drama ze soudní síně Saint Omer režisérky Alice Diopové. Porota udělila i zvláštní ocenění, které získal vězněný íránský režisér Džafar Panahí.

Cenu pro nejlepší herečku získala Cate Blanchettová za výkon ve filmu Tár režiséra Todda Fielda, ocenění pro herce si odnesl Colin Farrell za roli v černé komedii The Banshees of Inisherin irského režiséra Martina McDonagha.