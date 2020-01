Od Tomana do Asie a zpět. Čaje Jemča se vrátily do českých rukou, pro Indy byly malé

Tradiční český producent čajů Jemča v Jemnici na Třebíčsku má nového majitele. Od indické společnosti Tata Global Beverages podnik koupila firma Dr. Müller Pharma, tuzemský výrobce doplňků stravy.

Za Jemču zaplatil nový vlastník podle Hospodářských novin zhruba čtyři miliony eur, v přepočtu kolem 101 milionů korun.

"Značka Jemča a Pigi přecházejí opět do českých rukou, což považujeme za velkou odpovědnost a výzvu. Šli jsme do toho s tím, že jsme připraveni do rozvoje těchto značek investovat tak, abychom zlepšili a upevnili pozici na trhu. Zároveň chceme výrobky Jemči vzít i na zahraniční trhy, kde působíme v rámci skupiny Müller Pharma," řekl Hospodářským novinám spolumajitel Dr. Müller Pharma Vladimír Müller. Jeho společnost se sídlem v Hradci Králové vyrábí a prodává masti, sirupy, kapsle nebo čaje.

Jemča byla podle HN v roce 2018 ve ztrátě kolem 14 milionů korun, o rok dříve to bylo 18 milionů. Navíc podíl Jemči na tuzemském trhu s čaji postupně klesá. Zatímco v polovině 90. let měla firma dvoutřetinový podíl a v roce 2006 zhruba třetinový, loni to bylo asi deset procent. Způsobily to slevy v obchodních řetězcích, zdražení čaje nebo nadnárodní konkurence.

Müller uvedl, že jeho společnost chce do Jemči, kde pracuje kolem 80 lidí, investovat, a to hlavně do moderních technologií. "Nepřišli jsme proto, abychom propouštěli. Předpokládáme, že časem se produkce zvýší, protože přivedeme zahraniční zákazníky, takže budeme spíš nabírat. Pro zaměstnanost v regionu to může být pozitivní zpráva," dodal podnikatel.

Jemča vstoupila na trh s čajem v roce 1974 původně jako součást státního podniku Balírny obchodu. Po revoluci se podnik postupně privatizoval. V roce 2006 jej britské firmě Tetley Group, která patří do indického konglomerátu Tata Group, prodala skupina Agrotrade, již vlastní rodina nynějšího ministra zemědělství Miroslava Tomana. Od roku 2010 Jemča přešla pod hlavičku Tata Global Beverages. Koncern působí ve 40 zemích.

Za Jemču dala Dr. Müller Pharma, podle oznámení investorům, jež Tata Global Beverages zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.tataglobalbeverages.com/investors/announcements), čtyři miliony eur, v přepočtu asi 101 milionů korun.

O prodeji Jemči, která se pod indickými majiteli jmenovala Tata Global Beverages Czech Republic, se hovořilo už loni. Holding se chtěl českého podniku údajně zbavit kvůli tomu, že je "malý a nevyplatí se mu o něj starat". Mezi zájemci byli finanční investoři nebo norská Orkla, jež vlastní české značky jako Hamé či Vitana.