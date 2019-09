Ať pojištění v obchodech sjednává jenom vyškolený odborník, žádá ČNB

před 19 minutami

Česká národní banka (ČNB) chce zpřísnit podmínky, za kterých obchody nebo cestovní kanceláře prodávají zákazníkům pojištění výrobků a služeb. Hospodářským novinám (HN) to řekl viceguvernér centrální banky Tomáš Nidetzký. Zprostředkovatelé pojištění by museli skládat odborné zkoušky a vést záznam o jednání se zákazníkem. Česká asociace pojišťoven s návrhem nesouhlasí, podle ní by znamenal zbytečnou byrokracii.

Na současném systému centrální bance podle HN vadí, že zákazník často netuší, co přesně pojistka kryje. Prodejci navíc podle ČNB nemají příliš velkou motivaci, aby v roli zprostředkovatelů hájili zájmy zákazníků u pojišťoven. Podle Nidetzkého se množí stížnosti lidí, kteří v případě pojistné události nedostali od pojišťovny nic. ČNB proto navrhuje, aby se pracovníci, kteří pojištění zboží a služeb v obchodech nabízejí, museli registrovat a skládat odborné zkoušky podobné těm, jaké mají pojišťovací makléři. Zprostředkovatelé by podle deníku také museli vést záznam z jednání se zákazníkem. Přehled 10 zrádných míst u cestovního pojištění. Projděte si chyby, které vás na dovolené mohou přijít draho prohlédnout Plán na přísnější regulaci prodeje pojištění v obchodech či cestovních kancelářích se nelíbí České asociaci pojišťoven. Nové povinnosti by podle ní znamenaly zbytečnou byrokracii, která se pro jednoduché pojistky nehodí. Ředitel asociace Jan Matoušek HN řekl, že některým prodejcům by se nabízení pojistek podle nových pravidel nevyplatilo. V obchodech a cestovních kancelářích se pojištění prodává nejčastěji k zájezdům. Podle HN je zhruba 42 procent těchto smluv zaměřeno na cestovní pojištění, které prodávají svým klientům cestovní kanceláře nebo je banky nabízejí k platebním kartám. Necelou třetinu smluv tvoří pojištění odpovědnosti za škodu.