Hledá se nový šéf Nvidie. Ve hře je i návrat muže, jehož smetly milostné avantýry

Bývalý šéf společnosti Nvidia Jensen Huang zvažuje návrat do jejího čela. Tuto možnost již probíral se svými nejbližšími spolupracovníky, napsal list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje. Americký ministr financí Scott Bessent mezitím v neděli stanici Fox News řekl, že by správní rada Nvidie měla nového ředitele hledat mimo firmu. Sama společnost se k těmto informacím zatím nevyjádřila.
Jeden z Huangových spojenců podle informovaného zdroje FT uvedl, že se formuje skupina manažerů ze Silicon Valley, která bude za Huangův návrat lobbovat a pokusí se získat podporu Bílého domu.
Všichni, kdo ve světě technologií něco znamenají, "Jensena milují", řekl tento zdroj s tím, že sám Huang tyto snahy podporuje.
Deník FT v pátek napsal, že správní rada Nvidie oslovila při hledání možného Huangova nástupce ředitele britského výrobce čipů Arm Holdings Reného Haase.
Huang rezignoval ve čtvrtek, když vyšly najevo jeho mimomanželské aféry. Jedna z nich se týká bývalé představitelky cloudové společnosti Megaspeed Alice Huangové, podezřelé ze špionáže pro Čínu, což vyvolává otazníky kolem vývozu pokročilých čipů pro umělou inteligenci do Číny. Nvidia se tak ocitla v krizi a její akcie se propadly.
Bessent v nedělním pořadu televizní stanice Fox News uvedl, že správní rada se "musí vydat mimo společnost". S ohledem na to, co se uvnitř firmy dělo, podle něj Nvidia potřebuje "dramatickou reorganizaci". Řekl také, že mu nezáleží na tom, zda Huangová je špionka. Podle něj jde o to, zda Nvidia dodržovala americká vývozní omezení.
"Jensenovy slabůstky jsou jeho slabůstky. Je samozřejmě problém, pokud měl skutečně vztahy i s podřízenými," řekl Bessent. "Chci se ale stále vracet k otázce: Jaká byla kultura v Nvidii a tlačili na tyto zjevně nezákonné prodeje, aby podpořili tržby a zisk?" doplnil. Správní rada a externí právní zástupci musí podle něj na otázky týkající se dodržování vývozních omezení odpovědět do deseti dnů.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Ruský zázrak v Kalifornii. Andrejevová bez ztráty setu opanovala Turnaj mistryň
Devatenáctiletá ruská tenistka Mirra Andrejevová vyhrála poprvé Turnaj mistryň. Ve finále v Indian Wells porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 7:5, 6:3. Prestižní soutěží prošla při premiérové účasti bez ztráty setu.
"Masivní demonstrace." Svět si všímá nedělního protestu na Letné
Řada zahraničních médií si všímá nedělního rozsáhlého protestu na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií v Česku. S odkazem na odhad pořadatelů píší o stovkách tisíc účastníků. Poukazují také na kritiku, která zazněla na adresu premiéra Andreje Babiše či předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.
Fenomenální série Španělů končí. Od Anglie dostali v parádním šlágru tři góly
Fotbalisté Španělska podlehli v "české" skupině Ligy národů doma Anglii 2:3 a připsali si první porážku v základní hrací době po 43 zápasech a poprvé od března 2024. Tehdy úřadující mistři světa nestačili na neutrálním hřišti v Londýně v přípravném zápase na Kolumbii (0:1).
Češi z jediné střely na bránu šokovali Chorvaty. Po nuzném výkonu ale sestupují
Čeští fotbalisté v závěrečném kole Ligy národů prohráli v Chorvatsku 1:2, ve skupině obsadili bez bodu poslední místo a sestoupili z elitní úrovně. V Osijeku otevřel skóre už ve druhé minutě Ivan Perišič. V 84. minutě vyrovnal Adam Hložek, ale záhy vrátil favoritovi vedení Lovro Majer.
Přenos skončil Chorvatsko - Česko 2:1. Euforie ze senzačního vyrovnání okamžitě zhasla
Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Chorvatskem a Českem.