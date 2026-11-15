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Ekonomika

Hledá se nový šéf Nvidie. Ve hře je i návrat muže, jehož smetly milostné avantýry

ČTK
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Bývalý šéf společnosti Nvidia Jensen Huang zvažuje návrat do jejího čela. Tuto možnost již probíral se svými nejbližšími spolupracovníky, napsal list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje. Americký ministr financí Scott Bessent mezitím v neděli stanici Fox News řekl, že by správní rada Nvidie měla nového ředitele hledat mimo firmu. Sama společnost se k těmto informacím zatím nevyjádřila.

FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang in Tokyo
Jeden z Huangových spojenců podle informovaného zdroje FT uvedl, že se formuje skupina manažerů ze Silicon Valley, která bude za Huangův návrat lobbovat a pokusí se získat podporu Bílého domu.Foto: REUTERS – Manami Yamada
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Jeden z Huangových spojenců podle informovaného zdroje FT uvedl, že se formuje skupina manažerů ze Silicon Valley, která bude za Huangův návrat lobbovat a pokusí se získat podporu Bílého domu.

Všichni, kdo ve světě technologií něco znamenají, "Jensena milují", řekl tento zdroj s tím, že sám Huang tyto snahy podporuje.

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Deník FT v pátek napsal, že správní rada Nvidie oslovila při hledání možného Huangova nástupce ředitele britského výrobce čipů Arm Holdings Reného Haase.

Huang rezignoval ve čtvrtek, když vyšly najevo jeho mimomanželské aféry. Jedna z nich se týká bývalé představitelky cloudové společnosti Megaspeed Alice Huangové, podezřelé ze špionáže pro Čínu, což vyvolává otazníky kolem vývozu pokročilých čipů pro umělou inteligenci do Číny. Nvidia se tak ocitla v krizi a její akcie se propadly.

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Bessent v nedělním pořadu televizní stanice Fox News uvedl, že správní rada se "musí vydat mimo společnost". S ohledem na to, co se uvnitř firmy dělo, podle něj Nvidia potřebuje "dramatickou reorganizaci". Řekl také, že mu nezáleží na tom, zda Huangová je špionka. Podle něj jde o to, zda Nvidia dodržovala americká vývozní omezení.

"Jensenovy slabůstky jsou jeho slabůstky. Je samozřejmě problém, pokud měl skutečně vztahy i s podřízenými," řekl Bessent. "Chci se ale stále vracet k otázce: Jaká byla kultura v Nvidii a tlačili na tyto zjevně nezákonné prodeje, aby podpořili tržby a zisk?" doplnil. Správní rada a externí právní zástupci musí podle něj na otázky týkající se dodržování vývozních omezení odpovědět do deseti dnů.

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