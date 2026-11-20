Videohra GTA 6 za první den dosáhla rekordních tržeb 3,79 miliardy dolarů (85,5 miliardy korun). Studio Rockstar Games, jež za hrou stojí, to uvedlo v páteční tiskové zprávě. Číslo vychází z odhadů společnosti ke konci čtvrtka, kdy hra po 13 letech vyšla.
„Jsme nesmírně poctěni reakcí hráčů z celého světa a nemůžeme být nadšenější, že s vámi tento okamžik sdílíme,“ uvedl prezident a zakladatel Rockstar Games Sam Houser.
Už před samotným vydáním hry se jí prodalo celkem 32,5 milionu kusů, což je rovněž rekord napříč platformami. Firma předprodej zahájila v červnu.
Hra okamžitě vystoupala na vrchol historického žebříčku serveru Metacritic, kde získala 99 bodů, což je výsledek, který zaznamenal už jen jeden další titul, a to The Legend of Zelda: Ocarina of Time z roku 1998.
Podle různých odhadů se náklady na vývoj nového titulu GTA 6 pohybují mezi jednou miliardou a 1,5 miliardy dolarů, což by z něj činilo jeden z nejdražších produktů v historii zábavního průmyslu.
V roli moderátorů rozhlasových stanic, které hráč může poslouchat při jízdě autem, vystupuje řada hudebních osobností jako zpěvačka Lana Del Rey, Lindsey Buckingham z rockové kapely Fleetwood Mac nebo kytarista Kerry King známý zejména z metalové skupiny Slayer. Na stanici věnované klasické hudbě lze slyšet mimo jiné skladbu Leoše Janáčka.
Hra sleduje příběh kriminální dvojice Lucii a Jasona ve Vice City ve fiktivním americkém státě Leonida inspirovaném Floridou. Lucia propuštěná z vězení se bude společně se svým partnerem pracujícím pro místního zločince snažit zařídit nový život.
První hra GTA byla uvedena na trh 28. listopadu 1997. Série se brzy zařadila mezi nejúspěšnější počiny v dějinách videoher. Za téměř 30 let od svého vzniku se z GTA stal globální kulturní fenomén i obrovský zdroj příjmů.
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