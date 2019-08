Herpes se mezi rybami v Česku rychle šíří. Rybáři likvidují desítky tun kaprů

Nákaza ryb herpes virem v Pardubickém kraji se vyskytla pouze u chovů rybářského svazu v Přelouči. Rybáři proto postupně likvidují chovy z osmi rybníků na Pardubicku a Chrudimsku. Hotovo mají mít do poloviny září. Nákaza herpes virem se u ryb nemusí klinicky projevit roky, řekl Radek Axmann z Krajské veterinární správy Pardubického kraje. Rybáři zatím neupřesnili výši škody ani odhady počtu likvidovaných ryb.

Rybníky Buňkov a Malý Buňkov v obci Břehy, Švihov v Žáravicích a Mlynářský, Černovka a Moře v Rašově, místní části Turkovic na Pardubicku již vylovili. Chovy v rybnících Zámecký a Ježkovka v Heřmanově Městci musí rybáři zlikvidovat zhruba do poloviny září.

"Zdrojem nákazy je rybí násada z rybníku Strach v roce 2017. Je to dva roky zpátky, s jistotou to říct nemůžeme, nicméně všechno tomu napovídá," řekl Axmann.

Nákaza herpes virem je i jinde v republice. Státní podnik Povodí Odry minulý týden oznámil, že musí kvůli virové infekci zlikvidovat až 60 tun ryb chovaných v Petrově rybníce v Krnově na Bruntálsku. Herpes virus zabíjí kapry a koi kapry. Na člověka přenosný není, a pokud nakaženou rybu sní, nehrozí mu žádné zdravotní riziko.

"Nákaza mimo jiné způsobuje nekrózu žaberních lístků, kvůli které ryba nemůže okysličovat krev a postupně se udusí," řekl Axmann.

Pokud je ryba latentně infikovaná, vypadá zdravě. Herpes virus může být v hostiteli měsíce až roky, aniž by na něm byly patrné příznaky nákazy. Pak stačí jako spouštěč stres, který umožní vzplanutí infekce do klinické formy. "Nemocná ryba vyloučí velké množství viru do svého prostředí a infikuje další, pak se nákaza exponenciálně hromadí," řekl Axmann.

Kromě usmrcení ryb musí rybáři dezinfikovat vápnem břehy rybníků. Minimálně šest týdnů musí zůstat vypuštěné. Loni rybáři, když ničili chovy kvůli nákaze poprvé, vápnili rybníky plošně.

Veterinární správa také nařídila uzavřená a ochranná pásma, jež tvoří přítoky do rybníků, Sopřečský a Mlýnský potok. Zakazují přesuny ryb z a do uzavřeného pásma. Dovolují pouze sportovním rybářům lovit a usmrtit ryby pro vlastní potřebu. Chovatelé v ochranném pásmu také musí nechat provést do půlky září virologické vyšetření ryb.

Vyplacené náhrady v Česku prostřednictvím ministerstva zemědělství v letech 2009 - 2019:

Rok Vyplacené náhrady v Kč 2009 6220 2010 6 427 303 2011 6 993 902 2012 425 483 2013 400 282 2014 5 993 094 2015 3 194 702 2016 11 013 434 2017 203 018 2018 5 762 460 2019 (do 29. července) 4 712 082

zdroj: MZe

Za loňské škody dostali rybáři od ministerstva zemědělství náhrady 8,7 milionu korun, vyplacené byly ve dvou splátkách. Letos ještě rybáři žádost nepodali. "Výše náhrady se odvíjí případ od případu a od skutečně prokázaných ztrát a vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s plněním nařízených mimořádných veterinárních opatření," uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.