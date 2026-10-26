Heineken přestane vařit pivo Březňák na Ústecku, výrobu přesune

Pivovar ve Velkém Březně na Ústecku přestane vařit pivo, výrobu značky Březňák přesune Heineken do svých jiných provozů. Změna se dotkne přibližně 20 zaměstnanců. Informoval o tom v pondělí Ústecký deník, kterému to potvrdil ředitel vnějších vztahů společnosti Heineken Robert Kičina. Ještě koncem letošního března Heineken odmítal, že by pivovar zavíral.
Pivo Březňák se bude vyrábět nadále, ale v jiných pivovarech skupiny Heineken. Firma podle Kičiny chce zachovat původní recepturu, používané suroviny i klíčové prvky tradičního výrobního postupu.
„K úpravě rozsahu výroby přistupujeme postupně v reakci na vývoj českého pivního trhu, zejména na pokračující pokles spotřeby piva a rostoucí náklady na energie,“ řekl Kičina Ústeckému deníku.
Divize Heineken Česká republika je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Kromě Velkého Března jí patří pivovary Starobrno a Královský pivovar Krušovice, v nichž zaměstnává přes 450 lidí.
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