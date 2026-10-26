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Ekonomika

Heineken přestane vařit pivo Březňák na Ústecku, výrobu přesune

ČTK
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Pivovar ve Velkém Březně na Ústecku přestane vařit pivo, výrobu značky Březňák přesune Heineken do svých jiných provozů. Změna se dotkne přibližně 20 zaměstnanců. Informoval o tom v pondělí Ústecký deník, kterému to potvrdil ředitel vnějších vztahů společnosti Heineken Robert Kičina. Ještě koncem letošního března Heineken odmítal, že by pivovar zavíral.

Heineken
Ilustrační fotoFoto: Heineken
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Pivo Březňák se bude vyrábět nadále, ale v jiných pivovarech skupiny Heineken. Firma podle Kičiny chce zachovat původní recepturu, používané suroviny i klíčové prvky tradičního výrobního postupu.

„K úpravě rozsahu výroby přistupujeme postupně v reakci na vývoj českého pivního trhu, zejména na pokračující pokles spotřeby piva a rostoucí náklady na energie,“ řekl Kičina Ústeckému deníku.

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Divize Heineken Česká republika je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Kromě Velkého Března jí patří pivovary Starobrno a Královský pivovar Krušovice, v nichž zaměstnává přes 450 lidí.

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