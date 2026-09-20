Havlíček nesouhlasí s rychlým zvyšováním obranných výdajů nad dvě procenta HDP

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) nesouhlasí s rychlým zvyšováním obranných výdajů země nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vedlo by to ke zbytečně drahým nákupům, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zároveň upozornil, že pro armádu je obtížné smysluplně utratit i současné prostředky, se kterými pracuje.
Podle návrhu státního rozpočtu na příští rok by obranné výdaje měly poprvé dosáhnout dvou procent HDP. Země Severoatlantické aliance se ale zavázaly do roku 2035 zvýšit přímé výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP na širší bezpečnostní oblast, například infrastrukturu. Velvyslanec Spojených států Matthew Whitaker tento týden Česko kritizoval, že obranné výdaje zvyšuje pomalu.
"Odmítám hon za procenty. Pak je jen tlak na to rychle nakupovat, draze nakupovat," řekl Havlíček. Tento tlak podle něj vytváří korupční prostředí při nákupech. Podle něj je Česko zodpovědným spojencem, nemůže ale vydávat peníze za věci, které nejsou nezbytně nutné jen kvůli splnění výdajových cílů.
Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu ocenil dosažení alespoň dvouprocentních výdajů na obranu. "V tomto ohledu budu vládní koalici fandit, je to v zájmu naší země," řekl. Zároveň apeloval na vládu, aby obranné výdaje nasměrovala do českého obranného průmyslu, což podle něj může přinést další impulz pro domácí ekonomiku.
Vláda chystá opatření kvůli drahým palivům
Havlíček v Partii mluvil také o rostoucích cenách pohonných hmot. Vláda už má podle něj připravena opatření, která mají jejich zdražování zmírnit. Konkrétní kroky oznámí po pondělním jednání kabinetu. Nafta i benzin v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní země.
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