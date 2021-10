Kompenzace vysokých cen energií by mělo dostat 4,3 milionu domácností, řekl Babiš

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) by měl v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky na obnovitelné zdroje energie, činit by to mělo necelých 1500 korun na domácnost na rok. Na tiskové konferenci to řekli Havlíček a premiér Andrej Babiš (ANO). Hospodářská komora navrhuje zřídit krizový štáb.

Dříve Havlíček hovořil o tom, že chce pomocí takzvaných energetických šeků přispět na výdaje za zdražující se elektřinu zhruba 800 000 nízkopříjmových rodin. Související Zkrachovala Bohemia Energy. Trh s energiemi se otřásá, měla skoro milion klientů "Nakonec to bude pro všechny domácnosti, aby to bylo spravedlivé. Bude to do částky 495 korun za megawatthodinu, nicméně bude to pouze do průměrné spotřeby domácnosti. Když to přepočteme na finance, půjde o necelých 1500 korun na domácnost za rok," řekl Havlíček. Babiš ve středu zároveň uvedl, že stále chce i snížit DPH na energie z 21 procent na nulu. "Chci, aby vláda zákon projednala a aby ho poslala do Sněmovny," řekl. Evropská komise úplné zrušení DPH na elektřinu nepodporuje. Podle Babiše by tímto opatřením lidé nárůst cen elektřiny de facto nepocítili. Ceny energií pro české domácnosti porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají analytici nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově až o 20 procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun. Vyšší účty za energie hrozí firmám a domácnostem v celé Evropě. Související Co dál po krachu Bohemia Energy. Nevolejte, ozveme se sami, vzkazují dodavatelé Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ve středu uvedl, že navrhuje okamžité zřízení krizového štábu, který by řešil aktuální situaci na trhu s energiemi. Zúčastnit by se ho měli zástupci politických stran, s klíčovým zapojením vlády, dosluhující i nové. Jednání krizového štábu by podle něj mělo být denně. Cílem je zmapovat veškeré legislativní nástroje v Česku i EU, které lze využít k řešení krizového stavu, ochránit trh a nalézt řešení proti překotným cenovým výkyvům. Zásadní je mít připraven scénář pro krizovou situaci, který by ochránil koncové odběratele, dodal Dlouhý. Krizový scénář by podle Dlouhého měli společně hledat podnikatelské reprezentace s nejvyššími činiteli odpovědných resortů, Energetického regulačního úřadu, Operátora trhu s elektřinou až po dodavatele energií. Dále řekl, že by se měl upravit povinný příspěvek na obnovitelné zdroje energie, na který v platbě za elektřinu přispívá každý odběratel. Související Brusel navrhl, jak srazit ceny energií. Konkrétní recept je ale na vládách Mezi zvažovanými opatřeními upozornil na stanovení stropu ceny emisní povolenky. Zvažovat lze podle Dlouhého i opatření na národní úrovni. Mezi ně patří dočasné zrušení DPH u energie, které prosazuje i Babiš. Opatření je ale podle Dlouhého mířeno na zabránění dopadu zvyšování cen hlavně u domácností. Legislativně by tato změna mohla být připravena až k novému roku, není to otázka několika dnů, řekl Dlouhý.