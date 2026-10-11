Hackeři zaútočili na Rohlík. Získali osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové adresy, v některých případech telefonní čísla nebo přepisy komunikace mezi klienty a zákaznickou podporou. Rohlík přijal příslušné opatření, aby zamezil podobným případům v budoucnosti, uvedla firma.
„Únik dat se týkal jmen, e-mailových adres a obsahu komunikace u e-mailů zaslaných zákaznické podpoře a chatů a hovorů s operátory i s virtuálním asistentem. U části zákazníků jde i o telefonní číslo, přepis hovoru nebo soubory nahrané do chatu,“ uvedl za Rohlík Ondřej Obergruber. Přihlašovací ani platební systémy narušeny nebyly a aplikace funguje bez omezení.
Rohlík rozsáhlejšímu odcizení dat zabránil, chybu opravil a případ nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dotčené zákazníky společnost informuje e-mailem. Zákazníky, kteří v komunikaci sami uvedli heslo nebo údaje o platební kartě, kontaktovala napřímo.
„Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás zásadní. Mrzí nás, že došlo k neoprávněnému přístupu k části jejich komunikace s naší zákaznickou podporou,“ uvedl za vedení firmy Erwin Brunner. Společnost už podle něho přijala nezbytná bezpečnostní opatření.
Rohlík připomíná, že po zákaznících nikdy nežádá heslo ani údaje o platební kartě. Platební odkazy nebo podklady k bankovnímu převodu společnost zasílá pouze po předchozí dohodě se zákazníkem. Své klienty odkazuje firma s dalšími dotazy na zákaznickou podporu (800 730 740, [email protected]) nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů ([email protected]).
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